Schalke: Reuter scherzt über den Preis für Gregoritsch

Ganze 303 Minuten hatte Michael Gregoritsch in der Vorrunde für den Abstiegskandidaten FC Augsburg gespielt. Mit Sportdirektor Stefan Reuter hatte sich der Stürmer zwischenzeitlich sogar überworfen, als er in einem nicht abgesprochenen Interview einen Wechsel im Winter forcieren wollte. „Das Verhalten und die Äußerungen sind in einem Mannschaftssport ein No-Go. Mit seinen Statements lässt er große Zweifel aufkommen, ob er den Weg des FC Augsburg vollumfänglich mitgehen möchte“, hatte Reuter gesagt. Gregoritsch wurde suspendiert.

Und das vorläufige Ende der Geschichte?

Auf Leihbasis wechselte der 25-jährige Österreicher zum FC Schalke 04, im Auftaktspiel der Rückrunde der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach war er der große Gewinner, legte beim 2:0 (0:0)-Erfolg das erste Tor vor und erzielte das zweite selbst. "Den Abend werde ich genießen, da könnt ihr sicher sein", sagte er eine Stunde nach dem Abpfiff in der Interviewzone.

Schalke: Gregoritsch-Vertrag enthält keine Kaufoption

In Augsburg verfolgte Reuter interessiert das Spiel. "Ich habe es gesehen", sagte Reuter am Samstag nach der 3:5-Niederlage der Augsburger gegen Borussia Dortmund. "Das war für mich nicht überraschend. Michael hat Qualität, er hat einen guten Torabschluss, ist sehr kopfballstark", ergänzte Reuter.

Sollte Gregoritsch so weiterspielen, wäre auch Reuter ein großer Gewinner. Denn im Leihvertrag mit den Königsblauen ist keine Kaufoption enthalten. Gregoritsch muss - Stand jetzt - am 1. Juli nach Augsburg zurück. Das erinnert ein wenig an das Vertragstheater um Martin Hinteregger. Der spielte auf Leihbasis für Eintracht Frankfurt, wurde dort Stammspieler und Publikumsliebling. Weil ebenfalls keine Kaufoption vereinbart war und Reuter eine hohen Preis aufrief, kehrte Hinteregger nach Augsburg zurück - aber höchst widerwillig. Das Ende der Geschichte: Frankfurt zahlte dem Vernehmen nach etwa zwölf Millionen Euro für den 26-jährigen Innenvertreidiger.

Der Vertrag von Gregoritsch in Augsburg gilt noch bis 30. Juni 2022 - Reuter kann also ähnlich viel verlangen. Noch ist es nicht so weit, Gregoritsch muss seine erste Leistung in den kommenden Wochen bestätigen.

Reuter äußert sich über Schalke-Spieler nach 3:5-Pleite

Aber sein ehemaliger und eventuell zukünftiger Sportdirektor scherzt schon. Nach der 3:5-Pleite wollte Reuter eigentlich auf die Anmerkung, Gregoritsch werde nun teurer gar nicht eingehen. "Das", sagte Reuter, "ist jetzt gar nicht mein Thema." Nach einer kurzen Pause scherzte er dann: "Aber da widerspreche ich nicht..."

Übrigens: Im Rückspiel gegen Augsburg darf Gregoritsch spielen. Eine Klausel wie bei Kölns Mark Uth, der gegen Schalke nicht auflaufen darf, gibt es nicht. Da kann er seinen Ex-und-vielleicht-bald-Kollegen zeigen, was er kann.