Schalke - Reis verrät: Kozuki sollte gar nicht spielen

Im Trainingslager in Mittersill bereiten sich die Profis von Schalke 04 aktuell auf die Saison vor. Mit dabei sind auch unsere Reporter Andreas Ernst und Robin Haack, die im Schalker Mannschaftshotel eine Sonderfolge von „19:04 – der Schalke-Talk“ mit Michael Langer aufgenommen haben. Dabei spricht Langer unter andrem über seine Rolle in der Mannschaft und das Torwart-Team um den derzeit verletzten Stammtorwart Ralf Fährmann. Besonders schwärmt der 38 Jahre alte Österreicher vom Zusammenhalt der Schalker Mannschaft.

Mittersill. Mit 5:0 fegte Schalke 04 Gornik Zabrze aus Polen vom Platz. Soichiro Kozuki sammelte drei Scorerpunkte - sollte aber gar nicht spielen.

Nein, so richtig zufrieden war Trainer Thomas Reis in der anstrengenden Trainingswoche in Mittersill nicht mit dem jungen Flügelstürmer Soichiro Kozuki. Der 22 Jahre alte Japaner, nach einer im Januar erlittenen komplizierten Fußverletzung zur Sommervorbereitung ins Training des FC Schalke 04 zurückgekehrt, blieb in den Testspielen blass, hatte es im Training schwer. Nach seinem Profidebüt im Januar hatte er noch so unbekümmert gewirkt. Die schwache Form sollte eigentlich Folgen für den Abschluss-Test gegen Gornik Zabrze am Sonntagnachmittag haben.