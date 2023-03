Schalke: Reis über Mohr - "Fußball ist viel Kopfsache"

Gelsenkirchen. Beim 1:1 in Augsburg misslangen Tobias Mohr etliche Flanken, beim 2:0 im Test gegen Venlo legte er ein Tor vor. Was Trainer Thomas Reis sagt.

Ein großes Rätsel dieser Saison beim FC Schalke 04 ist, warum Tobias Mohr immer noch nicht richtig in der Bundesliga angekommen ist. Mit großen Hoffnungen kam der Linksfuß im Sommer 2022 für 1,1 Millionen Euro vom Zweitligisten 1. FC Heidenheim, hatte dort in der vergangenen Saison acht Tore erzielt und sieben vorgelegt. In der Hinrunde musste Mohr dann überwiegend als linker Verteidiger aushelfen - nicht seine Wunschposition. Unter Ex-Trainer Frank Kramer spielte er nicht gut, erlebte zum Beispiel in Leverkusen (0:4) und Hoffenheim (1:5, DFB-Pokal) ein Fiasko. Unter Kramer-Nachfolger Thomas Reis saß er in der Rückrunde dreimal nur auf der Tribüne. Die magere Bilanz bisher: 15 Spiele, kein Tor, nur eine Vorlage.