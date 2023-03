Schalke: Reis mit Sonderlob für „famosen“ Simon Terodde

Es ist DAS Spiel der Spiele im Ruhrgebiet. Das Derby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund. Und passend zum Duell der beiden Rivalen, ist plötzlich auch die sportliche Relevanz und Brisanz zurück. Gastgeber Schalke hat sich nicht nur wegen des Sieges zuletzt in Bochum im Kampf um den Klassenerhalt zurückgemeldet und Dortmund kämpft als punktgleicher Tabellenzweiter weiter mit den Bayern um die Meisterschaft. Sportchef Sebastian Weßling, Schalke-Reporter Andreas Ernst und Moderator Timo Düngen liefern alles, was Ihr zur Einstimmung auf das Derby braucht. Viel Spaß!

Gelsenkirchen. Simon Terodde ist bei Schalke 04 derzeit nur zweite Wahl. Trotzdem wird er von Trainer Thomas Reis vor dem Derby gegen den BVB explizit gelobt.

Simon Terodde hat es auf Schalke nicht leicht. Tag für Tag rackert der 35 Jahre alte Stürmer in den Trainingseinheiten der Gelsenkirchener doch gute Aussichten auf viel Spielzeit hat der Vize-Kapitän derzeit nicht. Auch im Revierderby gegen Borussia Dortmund an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) bleibt ihm nur der Platz auf der Ersatzbank.

Im Sturmzentrum – auf seiner Position – hat Winter-Neuzugang Michael Frey aktuell klar die Nase vorn. Obwohl der 28 Jahre alte Schweizer in seinen ersten acht Bundesligaspielen torlos blieb, setzt Trainer Thomas Reis auf Frey. Denn gerade im Spiel gegen den Ball schlägt er sich deutlich besser als Routinier Terodde.

Dass Simon Terodde in wichtigen Spielen wie dem Derby wohl höchstens eine Nebenrolle spielen wird, wurmt den ehrgeizigen Stürmer. Für genau solche Partien lebt er, aus großen Spielen und Drucksituationen zieht er seine Motivation, wie er noch im Januar im WAZ-Interview verraten hat: „Ich brauche diese extremen Emotionen.“ Auch mit seiner Torausbeute von nur drei Saisontoren ist Terodde alles andere als zufrieden.

Auf Torejagd gehen durfte er in der Bundesliga zuletzt ohnehin kaum noch. In den zurückliegenden vier Spielen wurde er erst in der Schlussphase eingewechselt. Hängen lässt sich der Stürmer trotzdem nicht, wie Thomas Reis betont. „Man lobt das zwar eher selten, aber es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sich auch ein Simon Terodde so famos verhält“, so der Coach. Gleiches treffe auch auf Alexander Schwolow sowie Kenan Karaman und Tobias Mohr zu, die ebenfalls auf deutlich mehr Spielzeit hoffen. Dieser Zusammenhalt zeichne die Mannschaft aus, lobt Reis.

Und der 49 Jahre alte Fußball-Lehrer ist sicher: „Wenn wir das über einen möglichst langen Zeitraum hinbekommen, kann man mit Schalke 04 rechnen. Dann können wir hoffentlich lange um den Klassenerhalt mitspielen.“

