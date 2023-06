Schalke: Klartext von Thomas Reis - So sieht der aktuelle Kader aus

Gelsenkirchen. Mit welchem Kader geht der FC Schalke 04 in die Zweitliga-Saison? Am Donnerstag gab Trainer Thomas Reis Auskunft über den aktuellen Stand.

In der Veltins-Arena laufen gerade Aufbauarbeiten. Es geht aber nicht schon um die Zweitliga-Saison, sondern um ein Herbert-Grönemeyer-Konzert. Doch ganz so falsch ist das Bild nicht. Auch der FC Schalke 04 stellt im Hintergrund gerade fleißig das Aufgebot zusammen, dass nach dem bitteren Abstieg den sofortigen Wiederaufstieg in Angriff nehmen soll. Am Donnerstagvormittag äußerte sich Trainer Thomas Reis.

Trainiert Schalke auch in der 2. Bundesliga: Thomas Reis. Foto: afp