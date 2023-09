Schalke: Reis bleibt bei seinem Plan - "Trainieren normal"

Wiesbaden. Zwei Wochen lang hat Schalke-Trainer Thomas Reis fast den kompletten Kader in der Länderspielpause beisammen. Welchen Einfluss hat der Fehlstart?

Nach dem missratenen Start in die Zweitliga-Saison bekommt Trainer Thomas Reis vom FC Schalke 04 nun zwei Wochen Zeit, um konzentriert mit seinen Profis zu arbeiten - Länderspielpause. Dass sein Team noch "viel Luft nach oben hat", wie Rechtsverteidiger Cedric Brunner das nach dem 1:1 beim SV Wehen Wiesbaden formulierte, sehen nicht nur der Trainer und die Profis, sondern auch die Verantwortlichen und die Fans. Passt Reis seinen Trainingsplan als Folge des Fehlstarts an?

Erklärt: Schalke-Trainer Thomas Reis. Foto: firo

Diese Zeitung stellte ihm in Wiesbaden diese Frage. Reis' klare Antwort: "Wir trainieren ganz normal. Ich mache immer einen Monatsplan und habe im Vorfeld klar gesagt, dass der Rhythmus so bleibt wie in der Liga." Das heißt: Die Spieler erhalten keine zusätzliche freie Tage - müssen aber auch nicht zu Sonderschichten antreten.

In der ersten Woche trainieren die Schalker nach einem freien Sonntag deshalb von Montag bis Donnerstag, bevor sie am Freitag zu einem Testspiel beim sehr gut gestarteten Drittliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846 aufbrechen (Anstoß 18.30 Uhr). "Wir haben ein Auswärtsspiel, um dem einen oder anderen, der zurückkehrt, Spielpraxis zu geben, um an die Mannschaft heranzukommen", so Reis. Auch für die Last-Minute-Zugänge Tomas Kalas (vereinslos) und Derry John Murkin (FC Volendam) sei der Test wichtig. "Murkin zum Beispiel hat noch nicht alle taktischen Abläufe drauf. Das ist logisch", sagte Reis. Ein Rückkehrer ist zum Beispiel Sebastian Polter, der nach einer kurzen Verletzungspause wegen einer Risswunde in Wiesbaden ein paar Minuten auf dem Platz stand. Von den Spielern, die zuletzt wegen einer Muskelverletzung fehlten (Dominick Drexler, Kenan Karaman, Bryan Lasme) ist womöglich Drexler wieder fit.

Reis kann beinahe auf den ganzen Kader zurückgreifen, lediglich Yusuf Kabadayi (Deutschland/U20) weilt bei einer Nationalmannschaft. Zwei Tage nach dem Ulm-Spiel beginnt die Vorbereitung auf das nächste Zweitliga-Spiel gegen den 1. FC Magdeburg (16. September, 20.30 Uhr/Sky und Sport1).

