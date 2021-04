Schalke: Raman wieder fit - Sané noch nicht in der Startelf

Gelsenkirchen. Drei Tage nach dem 0:4-Desaster beim SC Freiburg tritt Schalke 04 in Bielefeld an - der Abstieg kann feststehen. Im Kader gibt es eine Änderung.

Dimitrios Grammozis hätte Konsequenzen verkünden können, Rauswürfe einiger Spieler. Er hätte in die brachiale Sport-Rhetorik verfallen können - niemand hätte es dem Trainer des fast abgestiegenen Schlusslichts Schalke 04 nach dem 0:4 (0:2)-Desaster SC Freiburg verübelt. Doch am Tag vor dem Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld (Dienstag, 20.30 Uhr/Sky) wählte Grammozis die zarte Variante und stellte sich vor seine Mannschaft.

Schalke-Trainer Grammozis: "Spieler waren selbstkritisch"

"Ich kann auch nach dem Spiel in Freiburg nicht behaupten, dass irgendein Spieler uns das Gefühl gibt, dass er nicht jeden Tag alles für den Verein geben würde", sagte Grammozis. "Wir haben die richtigen Worte vor der Mannschaft gefunden. So ein Spiel wird nicht so einfach hingenommen. Die Spieler waren aber auch sehr selbstkritisch. Da war keiner dabei, der gesagt hat: ,Da war aber dies und das.'

Im 20-Mann-Aufgebot wird es nur eine Änderung geben: Stürmer Benito Raman kehrt nach auskurierter Verletzung zurück. Wie viele Änderungen es in der Startelf gibt, wusste Grammozis nach der Pressekonferenz am Montagmittag selbst noch nicht. "Ich will das Abschlusstraining noch abwarten", sagte er. Streichkandidaten sind Benjamin Stambouli, Omar Mascarell, Amine Harit und Suat Serdar - vier Spieler, die in der kommenden Saison wahrscheinlich nicht mehr das S04-Trikot tragen.

Schalke: Sané noch nicht bereit für die Startelf

Abwehrchef Salif Sané, der in Freiburg ein 20-minütiges Comeback gefeiert hatte, ist noch nicht bereit für die Startelf. "Er hat nach seiner Knieverletzung noch nicht die 100-prozentige Sicherheit in manchen Bewegungen. Die Muskulatur hält das Knie momentan sehr stabil." Einen Schritt nach vorn habe Sané aber gemacht - und das gilt laut Grammozis auch für Mark Uth, der ebenfalls in Freiburg sein Comeback gefeiert hatte.

Grammozis rechnet in Bielefeld mit einem kraftraubenden Spiel. Die Arminia wehrt sich vehement gegen den Abstieg, holte aus den vergangenen beiden Spielen vier Punkte. "Der Gegner wird uns sehr viel abverlangen. Arminia Bielefeld spielt sehr intensiv Fußball, sehr aktiv, um den Ball zu gewinnen. Arminia spielt viel auf zweite Bälle, hat einige großgewachsene Spieler. Es wird ein Spiel werden, wo der ein oder andere lange Ball kommen wird", sagte Grammozis.

Und klar sei: Seine Mannschaft müsse 100 Prozent geben, um mithalten zu können. In Freiburg seien es lediglich 95 Prozent gewesen - viel zu wenig. Bei einer Niederlage steht der Abstieg fest. Dann geht auch rechnerisch nichts mehr für Schalke.

So könnte Schalke in Bielefeld spielen

Fährmann - Becker, Mustafi, Thiaw - Aydin, Kolasinac, Calhanoglu - Serdar, Bozdogan, Raman - Huntelaar.