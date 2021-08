Schalke: Ralf Fährmann verlängert und verzichtet auf Gehalt

Gelsenkirchen. Schalke-Torhüter Ralf Fährmann hat seinen Vertrag bei den Königsblauen verlängert. Das erklärte er am Montag in einer Videobotschaft.

Ralf Fährmann lächelt in die Kamera in der Videobotschaft, die Schalke am Montag in den sozialen Medien verbreitete. Denn der Torhüter verkündet in dem Video seine Vertragsverlängerung. Der 32-Jährige bleibt bis 2025 in Gelsenkirchen. Und verzichtet dafür auf Gehalt.

Das bedeutet: Eigentlich lief sein Vertrag bis 2023. Die darin vereinbarten Zahlungen und Prämien werden nun in ähnlicher Höhe etwas anders auf die Jahre verteilt.

Ralf Fährmann schwärmt von Schalke

„Jeder weiß, wie sehr mir Schalke 04 am Herzen liegt. Der Austausch mit Peter Knäbel und Rouven Schröder war sehr gut, und ich freue mich, meinen Beitrag leisten zu können. Vor allem aber will ich mit Leistung auf dem Platz vorangehen", meint Ralf Fährmann. (fs)

