Schalke: Rabbi Matondo trifft schon wieder für Cercle Brügge

Forest. Nachdem er seine Gelb-Rot-Sperre abgebrummt hat, steht Rabbi Matondo wieder in der Startelf von Cercle Brügge und erzielt sein fünftes Saisontor.

Nachdem Rabbi Matondo, den Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 an den belgischen Erstligisten Cercle Brügge ausgeliehen hat, am Dienstag beim 2:0-Sieg seines Teams über den RFC Seraing seine Gelb-Rot-Sperre hatte abbrummen müssen, stand er am Samstagabend in der Partie beim Aufsteiger in die und Tabellenführer der Jupiler Pro League, Royale Union Saint-Gilloise, wieder in der Startelf seines Teams, das aktuell auf Rang 13 liegt.

Im vierten Spiel in Folge trug sich der 21-jährige walisische Nationalspieler in die Torschützenliste Cercle Brügges ein und hatte bei seinem fünften Saisontreffer ein richtig gutes Gefühl. Es war in der 26. Minute nämlich das Tor zur 2:0-Führung, das Rabbi Matondo nach Vorarbeit des Bosniers Dino Hotić gelang, nachdem in der zehnten Minute bereits der Litauer Edgaras Utkus getroffen hatte.

Omikron: Schalkes Ozan Kabak und Norwich City spielen nicht

Nach der Pause aber drehte der Spitzenreiter die Partie und glich durch Treffer des Japaners Kaoru Mitoma (59.) und des Niederländers Bart Nieuwkoop (77.) zum 2:2 aus, ehe ein Eigentor in der vierten Minute der Nachspielzeit Cercle Brügge sogar noch einen Punkt raubte. Der Däne Jesper Daland traf nach einem Missverständnis mit seinem Schlussmann Thomas Didillon ins eigene Netz und zum 3:2-Sieg des Tabellenführers.

Die englische Premier League hat wegen der Ausbreitung der Corona-Variante Omikron mehrere Spiele abgesagt, so dass Schalkes Ozan Kabak und Norwich City, die bei West Ham United hätten antreten müssen, nicht zum Einsatz kamen. Das gilt auch für Nassim Boujellab, der beim 3:0-Sieg des FC Ingolstadt in der 2. Bundesliga über Dynamo Dresden nicht zum Kader des Tabellenletzten gehörte.

Erst am Sonntag stehen in der türkischen Süper Lig die Partien der Vereine mit den Schalkern Can Bozdoğan (Beşiktaş Istanbul), Levent Mercan (Fatih Karagümrük) und Hamza Mendyl (Gaziantep FK) auf dem Programm. (AHa)

