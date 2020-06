Schalke Schalke: Proteste nehmen zu - so reagiert der Vorstand

Gelsenkirchen. Immer mehr Schalke-Fans protestieren gegen die Vereinspolitik, am Samstag steht eine Demo an. Wir haben die Reaktionen der Vorstandsmitglieder.

Am Samstag rollt ab 15.30 Uhr zum letzten Mal in der Bundesliga-Saison 2020/21 der Ball - der FC Schalke 04 tritt nach einer verkorksten Rückrunde beim SC Freiburg an, 515 Kilometer von Gelsenkirchen entfernt. Einige Anhänger werden das TV-Gerät nicht einschalten: Die Schalke-Fans Stefan Barta und Katharina Strohmeyer haben zu einer Demonstration unter dem Stichwort "Schalke ist kein Schlachthof - gegen die Zerlegung unseres Vereins" geladen.