Schalke-Profi Ouwejan gehört bei Laufwerten zur Ligaspitze

Gelsenkirchen. Thomas Ouwejan hat für Schalke 04 schon als Torschütze und Vorlegengeber überzeugt. Doch der Niederländer ist auch auf anderen Ebenen stark.

Am vergangenen Wochenende zeigte Thomas Ouwejan mal wieder eine überragende Leistung für den FC Schalke 04. Der Niederländer traf zum zwischenzeitlichen 1:1 und brachte die Königsblauen wieder auf Kurs. Am Ende gewann Schalke mit 5:2 (0:0) gegen den SV Sandhausen.

Dass das Team aus dem Ruhrgebiet nur zwei Punkte Rückstand zum Relegationsplatz drei hat, liegt auch an Ouwejan. Der 25-Jährige gehört in dieser Saison zu den Leistungsträgern. Zwei Treffer hat die Leihgabe von AZ Alkmaar bereits erzielt, hinzu kommen sechs Vorlagen.

Was Ouwejan zudem auszeichnet ist seine Laufstärke. Die lässt sich aus der offiziellen Statistik der Deutschen Fußball-Liga (DFL) auch ablesen.

Bei der Laufdistanz ist der Linksfuß der mit Abstand beste Schalker. 161,4 Kilometer hat er an den ersten 15 Spieltagen abgespult. Das bedeutet im Liga-Ranking Platz sieben. Hier liegt Marco Schuster vom SC Paderborn (178,5 Kilometer) vorne.

Kaminski und Bülter folgen auf den Plätzen

Nach Ouwejan kommt erstmal lange kein Schalker: Marcin Kaminski (151,8 Kilometer) ist aktuell auf Platz 24, Marius Bülter (150,8 Kilometer) auf Platz 26 und Malick Thiaw (150,2 Kilometer) auf Platz 27.

Ouwejan bekommt unter Trainer Dimitrios Grammozis viel Spielzeit, demnach auch die Gelegenheit, den Kilometerwert nach oben zu schrauben. Das gilt aber für Kaminski, Bülter und Thiaw auch.

Außerdem ist Ouwejan kein Dauerläufer, was sich aus einer weiteren Statistik ablesen lässt. So zieht er die meisten Sprints an. 424 stehen bislang für ihn zu Buche. Ouwejan liegt damit im Vergleich aller Zweitliga-Profis auf dem vierten Platz.

Kleindienst steht bei den Sprints vorne

Tim Kleindienst vom 1. FC Heidenheim ist Erster. Er kommt auf 496 Sprints. Der zweitbeste Schalker belegt derzeit den 30. Platz. So hat Marius Bülter bislang 316 Sprints angezogen.

Beim Topspeed ist der Angreifer dafür Schalkes bester Spieler. Bülter war im Laufe dieser Saison bereits mit 34,11 Stundenkilometern unterwegs – das bedeutet in der Zweitliga-Rangliste Platz 37.

Hier kommt Ouwejan nur auf einen Durchschnittswert. 32,77 Stundenkilometer reichen nur für Platz 148. Wenn der Niederländer aber in den kommenden Wochen bei der Laufleistung konstant bleibt und an weiteren Schalker Toren beteiligt ist, wird der Ausreißer nach unten keinen Fan interessieren (ddh).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04