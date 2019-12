Gelsenkirchen. Schalke: Matija Nastasic will bleiben. Das stellte er am Montag klar. Er dementierte damit eine Meldung über Abwanderungsgedanken.

Schalke-Profi Matija Nastasic dementiert Wechselgedanken nach Italien

Das Weihnachtsfest war gerade erst vorüber, da tauchte auf Schalke eine Meldung auf. Schalke-Profi Matija Nastasic soll in einem Interview mit dem italienischen Onlineportal “lalaziosiamono.it” über Wechselgedanken geredet haben. "Ich würde gerne wieder nach Italien gehen. Hoffentlich gibt es in Zukunft die Möglichkeit dazu", wurde Matija Nastasic zitiert. Nur: Anscheinend stimmte dies nicht.

Matija Nastasic wendet sich an Schalke-Fans

Jedenfalls hat sich nun Nastasic bei Instagram gemeldet und die Nachricht dementiert. "Hallo liebe Schalke-Fans", schreibt der 26-Jährige, "zuallererst hoffe ich, dass ihr schöne Weihnachtsfeiertage hattet und die Zeit gemeinsam mit der Familie verbracht habt. In den letzten Tagen wurde viel darüber berichtet, dass ich nach Italien wechseln möchte. Dass dies für unnötige Unruhe gesorgt hat, haben mir auch eure vielen Nachrichten gezeigt. Ich kann euch jedoch sagen, dass dies nicht stimmt und dass ich das nie gesagt habe."

Matija Nastasic verspricht harte Arbeit auf Schalke

Nastasic hat die Lust auf Schalke also wohl doch nicht verloren. Er habe dem Klub viel zu verdanken, ergänzt er nämlich. Dies sei der Grund, warum er seinen Vertrag verlängert habe. "In Kürze startet die Wintervorbereitung, in der wir hart arbeiten werden, um unsere Ziele in der Rückrunde zu erreichen", erklärt der Verteidiger.

Schalke-Hinrunde verlief für Nastasic nicht zufriedenstellend

Überzeugt hat Nastasic in der Hinrunde nicht. Aufgrund von Verletzungen konnte er nur fünf Bundesliga-Spiele absolvieren. Ozan Kabak hat sich unter Trainer David Wagner als Innenverteidiger Nummer eins etabliert.

Doch selbst wenn Matija Nastasic Abwanderungsgedanken hätte, würden ihn die Schalker frühestens nach der laufenden Saison bei einem entsprechenden Angebot ziehen lassen. Salif Sané wird nach seiner Knieoperation (Meniskusriss) erst im Februar zurückkehren. Auch Weston McKennie dürfte nach seiner Schulterverletzung aus dem Frankfurt-Spiel noch einige Wochen nicht zur Verfügung stehen. (las)