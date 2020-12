Schalke-Profi Mark Uth kehrt in den Kader zurück

Gelsenkirchen. Ärzte geben bei Mark Uth grünes Licht für das Spiel gegen Hertha BSC am Samstag. Trainer Gross lobt die Einstellung des Spielers.

Knapp drei Wochen nach seiner beim Spiel in Augsburg erlittenen schweren Kopfverletzung kehrt Mark Uth am Samstag (18.30/ Sky) im Auswärtsspiel bei Hertha BSC Berlin in den Kader von Schalke 04 zurück. “Ob er von Beginn an dabei ist, lasse ich offen, aber er wird sicher dabei sein”, kündigte der neue Trainer Christian Gross am Mittwoch an. Uth habe im Training bisher einen hochmotivierten Eindruck hinterlassen.

Gross: "Uth ist ein toller Fußballer - Schalke braucht ihn"

Auch die Ärzte haben grünes Licht für eine Rückkehr gegeben, nachdem sie Uth vor Weihnachten noch bremsen mussten - am liebsten hätte der Stürmer da schon wieder gespielt. Inwiefern Uth das Unglück von Augsburg, als er nach einem Kopfballduell das Bewusstsein verlor und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, psychisch verarbeitet hat, weiß aber auch Gross nicht: “Die Thematik beim Kopfball kann man nicht abstellen, das wird ihn sicher noch im Hinterkopf beschäftigen. Aber er ist ein toller Fußballer - Schalke braucht ihn.”

Einsatz von Sané und Mascarell bleibt fraglich

Fraglich für das Spiel in Berlin sind noch Salif Sané (Knie) und Omar Mascarell (Wade). Verzichten muss Gross bei seinem Einstand neben dem Langzeitverletzten Goncalo Paciencia (fehlt bis April) auch auf Kilian Ludewig, der am Mittelfußknochen operiert werden musste und mindestens zwei Monate nicht zur Verfügung steht. Offen lässt Gross noch die Torwartfrage zwischen Frederik Rönnow und Ralf Fährmann: “Ich habe mich noch nicht festgelegt.”