Schalke-Profi Kenan Karaman ist vom Klassenerhalt überzeugt

Gelsenkirchen. Kenan Karaman galt bei Schalke 04 schon als Fehleinkauf. Doch zuletzt hat er sich gesteigert. So bewertet er die Chancen auf den Klassenerhalt.

Der FC Schalke 04 hat beim vermeintlichen „Alles-oder-Nichts-Spiel“ (2:2) gegen Eintracht Frankfurt gespielt.

Nach dem derzeitigen Stand der Dinge bedeutet das Ergebnis eher „Nichts“, als „Alles“. Sprich: Der Klassenerhalt wackelt bedenklich, obwohl die Königsblauen am Samstagabend noch auf dem 16. Tabellenplatz stehen.

Sollte allerdings der VfB Stuttgart am Sonntag beim 1. FSV Mainz 05 gewinnen, stünde Schalke vor dem letzten Spiel bei RB Leipzig auf einem direkten Abstiegsplatz. Doch davon geht Kenan Karaman nicht aus. „Es ist weiterhin alles in unserer Hand. Wir müssen uns jetzt auf dieses Spiel konzentrieren“, sagte der 29-Jährige nach dem Spiel gegen Frankfurt.

Karaman avancierte zuletzt zu einer Art Hoffnungsträger auf Schalke

Der kurz vor dem Ende der Transferperiode im Sommer von Besiktas Istanbul zum S04 geholte türkische Nationalspieler mutiert im Saisonendspurt vom Fehleinkauf zum Hoffnungsträger bei den Knappen.

Denn Karaman lieferte auf der Position des gesperrtem Marius Bülter eine starke Leistung ab. Ein ums andere Mal konnte sich der gebürtige Stuttgarter von seinen Gegenspielern absetzen und zu gefährlichen Aktionen ansetzen. Eine Entwicklung, die ihm auf Schalke viele nicht mehr zugetraut hätten.

„In den letzten Wochen ist meine Form besser geworden. Der Trainer sieht das und gibt mir eine Chance. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um den Abstieg zu vermeiden“, erklärte Karaman. Beim 5:2-Sieg gegen Hertha BSC wurde er für den am Fuß verletzten Tim Skarke zur Halbzeit eingewechselt und stand seitdem stets in der Startelf der Knappen.

Nach der Leistung gegen Frankfurt dürfte er auch gute Chancen haben, beim letzten Spiel in Leipzig zur Anfangsformation zu gehören. Denn auch, wenn Marius Bülter nach seiner Sperre wieder einsatzbereit ist und Skarke wieder fit ist, könnte Schalkes Trainer Thomas Reis bei den letzten 90 Minuten der regulären Saison auf den Ex-Düsseldorfer setzen. Denn Tim Skarke enttäuschte gegen den Pokalfinalisten.

Schalkes Karaman: "Diese Fans hätten es verdient"

Dass es für den S04 auch schiefgehen kann, daran möchte Karaman nicht denken. „Ich möchte nicht negativ denken, sondern positiv. Es ist nur noch ein Spiel übrig. Ich hoffe sehr, dass wir in der Liga bleiben. Diese Fans hätten es verdient“, meinte er. Dass es alles andere als leicht wird, weiß er selbst.

Leipzig hat am Samstagabend schließlich beim FC Bayern gewonnen und seine gute Form bestätigt. Dort, wo Schalke vor Wochenfrist mit 0:6 untergegangen ist. „Ich würde unsere Chancen bei 50 zu 50 ansiedeln, weil Leipzig eine gute Mannschaft ist“, sagte Karaman. „So Gott will, steigen wir nicht ab. In einer Woche werden wir, so Gott will, in der Liga bleiben.“

