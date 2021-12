Schalke-Profi Danny Latza fällt erneut verletzt aus

Gelsenkirchen. Schalke-Kapitän Danny Latza muss wegen einer Muskelverletzung bis Ende des Jahres aussetzen. Marius Bülters Einsatz fraglich.

Schalkes Kapitän Danny Latza fällt erneut aus. Der 32-Jährige hat sich beim Spiel gegen Sankt Pauli eine Muskelverletzung zugezogen und muss deshalb, wie Zweitligist FC Schalke 04 jetzt mitteilte, bis Ende des Jahres pausieren. Mindestens gegen den 1. FC Nürnberg und den HSV kann Latza also nicht auflaufen.

Außerdem fehlte beim Training Marius Bülter. Wie der Klub mitteilte wurden bei dem Spieler bereits in den vergangenen Tagen, offenbar in Folge der Booster-Impfung gegen das Corona-Virus, auffällige Blutwerte festgestellt. Deshalb hatte der Spieler, wie es bei Schalke heißt, „in den vergangenen Tagen bereits kürzergetreten“. Ein Einsatz am Wochenende ist damit zumindest fraglich. Ergebnisse einer neuen Blutuntersuchung sollen am Mittwoch vorliegen. (fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04