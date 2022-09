Schalke-Profi Calhanoglo trifft, Yoshida jubelt mit Japan

Gelsenkirchen. Die Schalke-Profis können in der aktuellen Länderspielphase bislang überwiegend auf Erfolge zurückblicken, nur Tom Krauß verliert. Die Übersicht.

Kerim Calhanoglu durfte noch ein wenig ausgelassener jubeln als alle anderen. Es war ja ein Treffer des Schalkers, der dafür sorgte, dass die deutsche U20-Nationalmannschaft das Länderspiel gegen Polen noch gewann, dass es nach einem 0:1-Rückstand am Ende 2:1 hieß. In der 87. Minute startete Calhanoglu ein Solo und setzte den Ball mit links ins lange Eck. Der Schalker war erst in der 73. Minute zusammen mit sechs weiteren Spielern eingewechselt worden - dabei musste sein S04-Mannschaftskamerad Mehmet Can Aydin den Platz verlassen.

Weniger Grund zum Jubeln hatte Tom Krauß. Der Schalker Mittelfeldspieler musste mit der deutschen U21-Nationalmannschaft eine 0:1 (0:0)-Niederlage gegen Frankreich mitnehmen. Krauß kam wie sein einstiger Knappen-Kollege Malick Thiaw über die komplette Dauer des Spiels zum Einsatz, hatte auch einige vielversprechende Offensivaktionen, konnte die Niederlage aber nicht verhindern.

Besser lief es für Sepp van den Berg: Er konnte sich mit der niederländischen U21 über einen 2:1 (2:0)-Auswärtssieg in Belgien freuen, bei dem er durchgehend auf dem Platz stand. Die Tore für die Niederlande erzielte der einstige RB-Leipzig-Stürmer Brian Brobbey.

Maya Yoshida erlebt gelungene WM-Generalprobe

Zu einem Duell zwischen Schalker und Ex-Schalker kam es beim Testspiel zwischen Japan und den USA - das auf Wunsch der Japaner in Düsseldorf stattfand, um die Reisestrapazen für die Spieler zu reduzieren. Maya Yoshida spielte für Japan durch und erlebte sein 120. Länderspiel - eine beachtliche Zahl. Für die USA kam der Ex-Schalker Weston McKennie für 67 Minuten zum Einsatz. Die Japaner gewannen 2:0 (1:0) ud erlebten damit eine gelungene Generalprobe für die Weltmeisterschaft in Katar - ganz anders als die Mannschaft, gegen die sie in zwei Monaten ihr WM-Auftaktspiel bestreiten. Dann nämlich trifft Japan auf die deutsche Mannschaft, die ihr Nations-League-Spiel am Freitagabend gegen Ungarn mit 0:1 (0:1) vergeigte.

Ein erfreuliches Länderspiel erlebte auch der 18-jährige Keke Topp in seinem ersten U19-Länderspiel: Im EM-Qualifikationsspiel gegen Armenien wurde er erst nach 66 Minuten eingewechselt - und steuerte noch zwei Treffer zum 5:0 (2:0)-Sieg bei.

