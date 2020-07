Schalke präsentiert neuen Ärmelsponsor für die Bundesliga

Gelsenkirchen Der Bundesligist kann inmitten der Krise einen Werbedeal verkünden. Der neue Partner kommt aus Essen und ist bereits Sponsor.

Ein neues Logo wird künftig die Trikotärmel der Schalker Spieler zieren: Am Freitag verkündete der Fußball-Bundesligist inmitten der Krise die Partnerschaft mit der Essener Unternehmensgruppe Harfid. Die Bau- und Entwicklungsfirma war 2018 als Sponsor bei Schalke 04 eingestiegen und in der vergangenen Spielzeit schon Ärmelpartner im DFB-Pokal. Die Zusammenarbeit mit den Essenern ist über fünf Jahre bis zum 30. Juni 2025 datiert.

Harfid folgt damit auf den bisherigen Partner Deutsche Post. Das Logo wird künftig im innenraum der Arena, bei Bundesliga- und DFB-Pokalspielen, zu sehen sein.

Marketing-Vorstand Jobst: "Ein großartiges Zeichen"

Alexander Jobst, Vorstand Marketing und Kommunikation: „Es ist ein großartiges Zeichen der gegenseitigen Wertschätzung, wenn sich eine Partnerschaft so entwickelt wie die zwischen Harfid und Schalke 04. Das unterstreicht unsere erfolgreiche Strategie der Eigenvermarktung. Wir blicken mit Vorfreude auf die gemeinsamen nächsten Jahre mit Harfid als neuem Premium-Partner.“

Harfid Hadrovic, Geschäftsführer des neuen Ärmelpartners, ergänzte: „Wir sind aus Überzeugung 2018 als Sponsor bei Schalke 04 eingestiegen und haben 2019 aus Überzeugung unser Engagement ausgeweitet. Die Firma sei begeistert von der Entwicklung der vergangenen zwei Jahre und wolle in der Corona-Krise ein Zeichen setzen: "Insbesondere in dieser schweren Zeit, die auch an unserer Unternehmensgruppe nicht spurlos vorbeigegangen ist, gilt es zusammenzuhalten und gemeinsam für eine erfolgreiche Zukunft zu arbeiten.“ (fs)