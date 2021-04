Schalke-Podcast: Wie Trainer Grammozis den S04 belebt

Essen. Schalke steht vor dem Abstieg. Doch unter Trainer Grammozis präsentiert sich der Klub gefestigter. Darüber reden wir - und auch über den BVB.

"Tacheles aussem Pott" gibt es in unserem Podcast "Fußball Inside" - auch in der aktuellen Folge, in der es vor allem um Borussia Dortmund und den FC Schalke 04 geht. Die Ausgangslagen beider Klubs sind ganz unterschiedlich. Dem BVB droht eine Saison ohne Champions League. Schalke wird in die Zweite Liga absteigen. Finanzielle Konsequenzen hat dies für beide Vereine.

Der BVB ist nach der 1:2-Niederlage im Viertelfinal-Rückspiel gegen Manchester City aus der Champions League geflogen. Der Verein hat sich in der Königsklasse aber teuer verkauft. Wir diskutieren, warum dies der Borussia in der Bundesliga seltener gelingt. Und was wird aus Stürmer Erling Haaland?



Schalke steht vor dem Abstieg - was wird aus Huntelaar?

Schalke steht vor dem Abstieg. Doch mittlerweile lässt sich die Handschrift von Trainer Dimitrios Grammozis erkennen. Gegen den FC Augsburg wurde endlich wieder gewonnen. Klaas-Jan Huntelaar zeigte ein starkes Spiel. Bleibt er in Gelsenkirchen?

Moderator Johannes Hoppe diskutiert mit Schalke-Reporter Andreas Ernst und BVB-Reporter Marian Laske. (fs)

Zum Abschluss tippen wir die wichtigsten Spiele:

SC Freiburg - Schalke 04 (1. Bundesliga)

Borussia Dortmund - Werder Bremen (1. Bundesliga)

VfL Bochum - Hannover 96 (2. Bundesliga)

Dynamo Dresden - MSV Duisburg (3. Liga)

SV Straelen - RW Essen (Regionalliga)

Rot-Weiß Oberhausen - Borussia Dortmund II (Regionalliga)