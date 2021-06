Schalke-Podcast: Wie der S04 die ungewisse Zukunft angeht

Essen In unserem Podcast "Fußball Inside" diskutieren wir über die komplizierte Zukunft von Schalke. Und der DFB-Elf. Hören Sie hier rein!

Sommerpause? Nicht bei unserem Podcast "Fußball Inside". Unter dem Motto "Tacheles aussem Pott" diskutieren wir weiter über die wichtigen Fußball-Themen. Diesmal über Schalke. Und die DFB-Elf bei der EM 2021.

Moderator Timo Düngen diskutiert mit den Reportern Marian Laske und Andreas Ernst zunächst über Schalke. Die Königsblauen beginnen an diesem Donnerstag mit der Vorbereitung. Die Zukunft des Absteigers bleibt in der Zweiten Liga kompliziert. Wie will der S04 die Probleme meistern?

Außerdem geht es in unserem Podcast "Fußball Inside" auch um die deutsche Nationalmannschaft, die ihr erstes Spiel bei der EM 2021 0:1 gegen Frankreich verloren hat. Was waren die Gründe? Schafft die DFB-Elf noch die Wende?

Viel Spaß mit unserer neuen Folge von "Fußball Inside". (fs)

