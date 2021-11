Schalke-Podcast: Warum die Luft für Trainer Dimitrios Grammozis dünner wird

Essen/Wolfsburg. Auf Schalke wird es unruhiger, beim BVB ebenfalls. Darüber sprechen wir in unserer neuen Podcast-Folge „Fußball inside“. Hören Sie hier rein.

Und schon ist es wieder so weit, wir veröffentlichen eine neue Folge unseres Podcasts „Fußball inside“. Natürlich diskutieren wir dabei auch über Schalke, trotz der Länderspielpause. Nach der kurzen Euphorie verziehen sich die Wolken wieder über Gelsenkirchen – durch die 2:4-Niederlage gegen Darmstadt nimmt der Druck auf S04-Trainer Dimitrios Grammozis zu. Darüber spricht Moderator Timo Düngen mit unseren Reportern Andreas Ernst und Marian Laske.

Die drei beschäftigen sich zudem mit Borussia Dortmund. Die Verhältnisse sind andere, doch auch der BVB zweifelt derzeit wieder an sich selbst. Durch den schlechten Auftritt bei RB Leipzig mehreren sich die Fragezeichen.

Joachim Löw wird verabschiedet – wie ist seine Ära zu bewerten?

Außerdem geht es um die deutsche Nationalmannschaft, die sich bereits für die Winter-WM in Katar qualifiziert hat. In Länderspiel in Wolfsburg wird Joachim Löw verabschiedet. Wie ist seine 15-jährige Ära als Bundestrainer zu bewerten?

