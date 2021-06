Podcast Schalke-Podcast: Kolasinac und Huntelaar gehen - richtig so?

In unserem Podcast "Fußball Inside" diskutieren wir in der aktuellen Folge über Schalke, den VfL Bochum, die Regionalliga und die Fußball-EM.

Sommerpause? Nicht bei unserem Podcast "Fußball Inside". Unter dem Motto "Tacheles aussem Pott" diskutieren wir weiter über die wichtigen Fußball-Themen.

Zunächst geht es um die EM-Vorbereitung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Wie ist das 1:1 gegen Dänemark zu bewerten? Sind Testspiel-Ergebnisse überhaupt ein Maßstab, um die Form zu überprüfen? Hat die Mannschaft Titelchancen?

Darüber diskutieren wir ebenso lebhaft wie über die Personal-Infos des FC Schalke 04 (ab Minute 17:15). Klaas-Jan Huntelaar und Sead Kolasinac erhalten kein Vertragsangebot für die 2. Bundesliga - ist das richtig so?

Beim VfL Bochum (ab Minute 35:15) gibt es wahrscheinlich einen Abgang, den fast niemand vorhergesehen hat. Robert Zulj, bester Spieler und Scorer der Aufstiegssaison, zieht es nach Dubai - des Geldes wegen. Ist das verständlich? Wie kann der VfL Bochum den Verlust seines Spielgestalters kompensieren?

Und zum Schluss gibt es noch die Regionalliga West (ab Minute 41:00). Am letzten Spieltag am Samstag entscheidet sich möglicherweise noch nicht, ob Rot-Weiss Essen oder Borussia Dortmund II künftig in der 3. Liga spielt. Denn RWE hat gegen einige BVB-Spielwertungen Einspruch eingelegt. Sollte sich der BVB sportlich den Titel sichern, gibt es noch keine offizielle Party. Ist der RWE-Einspruch berechtigt? Wie stehen überhaupt die sportlichen Chancen?

Moderator Timo Düngen diskutiert mit den Reportern Marian Laske und Andreas Ernst. (aer)

