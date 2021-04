Schalke-Podcast: Der Rückzug von Jobst und die Folgen

Gelsenkirchen. In unserem Podcast "Fußball Inside" geht es um den Ruhrgebiets-Fußball. In unserer heutigen Folge geht es um Schalke 04 und den VfL Bochum.

"Tacheles aussem Pott" gibt es in unserem Podcast "Fußball Inside" - auch in der aktuellen Folge, in der es vor allem um den FC Schalke 04 und den VfL Bochum geht. Die Teams sind ligaübergreifend Tabellennachbarn - Schalke ist Bundesliga-Schlusslicht, der VfL Bochum Zweitliga-Spitzenreiter.

Der Abstieg der Schalker ist nur noch eine Frage von wenigen Wochen, in den Planungen geht es für die Königsblauen nur um 2. Bundesliga. Eine wichtige Figur hört nun zum 30. Juni auf - Marketingvorstand Alexander Jobst zieht sich zurück. Er sei bedroht worden, sagt er. Wir diskutieren darüber, ob Jobsts Abgang ein Verlust für Schalke ist oder nicht, was Jobst in seinen zehn Jahren bei S04 bewirkt hat.

Interessant ist auch eine sportliche Personalie: Sturm-Legende Klaas-Jan Huntelaar hat angedeutet, dass er sich vorstellen kann, auch in der 2. Bundesliga für Schalke zu stürmen. Wir diskutieren über Vor- und Nachteile einer Vertragsverlängerung.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Die Zukunft des VfL Bochum liegt wohl in der 1. Bundesliga - der VfL könnte die neue Nummer zwei im Revier sein. Wie laufen die Planungen der Bochumer? Auf welchen Positionen muss sich der VfL noch verstärken? Wie gut sind die begabten Innenverteidiger Armel Bella Kotchap und Maxim Leitsch wirklich? Alles Themen für unseren Podcast.

Moderator Johannes Hoppe diskutiert mit Schalke-Reporter Andreas Ernst. VfL-Reporter Dominik Loth wird zugeschaltet. (aer)

Zum Abschluss tippen wir die wichtigsten Spiele:

Schalke 04 - FC Augsburg (1. Bundesliga)

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund (1. Bundesliga)

SC Paderborn - VfL Bochum (2. Bundesliga)

MSV Duisburg - Waldhof Mannheim (3. Liga)

RW Essen - SV Bergisch Gladbach 09 (Regionalliga)