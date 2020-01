Gelsenkirchen. Schalkes Marketingvorstand Alexander Jobst verrät im Interview, welcher Markt für S04 interessanter ist und was ihn um US-Sport so fasziniert.

Schalke plant China-Reise - wahrscheinlich nach Saisonende

Im Konferenzraum der Geschäftsstelle des FC Schalke 04 ist Vergangenheit sichtbar. An der Wand hängt eine große Foto-Collage, auf der Raúl zu sehen ist – vielleicht der beste Fußballer, der je das königsblaue Trikot trug. Und Manuel Neuer, als er noch Schalkes Rückhalt war. Davor sitzt Alexander Jobst und spricht über die Gegenwart. Als Vorstand für Marketing und Kommunikation aber hat der 46-Jährige auch klare Vorstellungen für die Zukunft. Er spricht auch über Schalkes Aktivitäten im Ausland.

Bei Ihren Aktivitäten in China hakte es zuletzt etwas. Wie ist der aktuelle Stand?

Alexander Jobst: Wir haben den Inhalt der Kooperation vertraglich auf neue Beine gestellt. Wir haben nicht permanent Leute vor Ort, sondern leisten eine Art Beratung. Der ein oder andere Trainer ist in wöchentlichen Abständen vor Ort, auch mal Mike Büskens. Viele chinesische Delegationen kommen hierher, um zu lernen - ins Medicos, zu den Trainerteams, zur Knappenschmiede.

Sind Besuche der Profimannschaft in China geplant? Im Sommer 2019 haben Sie ausgesetzt.

Jobst: Es war damals mein Antrittsgeschenk für David Wagner, dass ich vor der letzten Saison gesagt habe: Wir fliegen nicht... (lacht) Wir haben in diesem Sommer eine mögliche Reise vor uns, geplant ist sie direkt nach Saisonende, sofern wir nicht das Pokalfinale erreichen. Alternativ könnten wir direkt zum Start der Vorbereitung reisen. Aufgrund des Corona-Virus prüfen wir Alternativen zu China.

Am Sonntag steigt in den USA der Super Bowl im American Football. Der amerikanische Sport und das drumherum fasziniert Sie. Warum?

Jobst: Ich finde es faszinierend, wie außerhalb des sportlichen Kernereignisses der Sport und die Klubs digital transportiert werden, wie jeden Tag mit wunderbar authentischen Inhalten der Sport den Fans nahegebracht wird. In Sachen eSport ist man dort weiter. Was wir nicht kopieren können - und auch nicht wollen - ist die überbordende Eventisierung. Was dort rund ums Stadion an Showevents abgeht, ist nicht mit der deutschen, der europäischen Auffassung kompatibel. Wir tun gut daran, sehr behutsam vorzugehen. In München haben sie fünfmal das Flutlicht blinken sehen bei den Toren. Sowas kommt für mich nicht infrage. Da würden unsere Fans uns für bekloppt erklären.

Haben Sie in den USA auch Partnerschaften wie in China?

Schalkes Marketingvorstand Alexander Jobst (l.) im Gespräch mit Peter Müller (Mitte) und Andreas Ernst. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jobst: Wir sind in beiden Märkten aktiv. Wirtschaftlich betrachtet ist China für uns weitaus effizienter und schneller erfolgreich, als es in den USA der Fall ist. Das müssen wir ganz realistisch betrachten: Schalke 04 ist in den USA keine starke Kraft, keine starke Marke. Wir sind nicht Real Madrid, das 80.000 Zuschauer zu einem Freundschaftsspiel bewegt. Aber wir gehen mit dem Ansatz der Knappenschmiede und über Weston McKennie als Gesicht in den Markt hinein. Weston ist in den USA sehr populär. Wir betreiben auch Social-Media-Kanäle. Wirtschaftlich betrachtet ist es sehr langatmig, bis man da von Erfolg sprechen kann. Wir wissen aber, dass sich die junge Generation Amerikaner mehr und mehr für den europäischen Fußball interessiert.

... und die junge Generation hier für die Football-Profiliga NFL.

Jobst: Das ist im Übrigen ein Synergieeffekt. Die Europäer haben Lust auf die NFL, der Super Bowl ist DAS Thema. In Amerika merkt man bei den Jüngeren: Die Eventisierung ist ihnen zu viel. Sie gucken lieber Fußball. Da müssen wir dabei sein.