Gelsenkirchen. Schalke 04 trifft am Freitag auf Kaiserslautern. Trainer Geraerts muss knifflige Entscheidungen treffen. Die PK im Live-Ticker zum Nachlesen.

Der FC Schalke 04 hat sich den Auftakt in die zweite Saisonhälfte der 2. Bundesliga ganz anders vorgestellt. 0:2 gegen den Hamburger SV - das war nicht das, was Trainer Karel Geraerts nach der harmonischen und zielführenden Vorbereitung an der portugiesischen Algarve sehen wollte. Umso wichtger, dass die Königsblauen ihre Lehren aus der Heimpleite ziehen und sie an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Kaiserslautern antreten.

Schalke 04 kann sich in der Tabelle nach unten absichern

Ein Sieg in Kaiserslautern hätte besondere Bedeutung: Das Geraerts-Team (14./20 Punkte) könnte die im Tabellenkeller um einen Platz und einen Punkt schlechter platzierten Pfälzer distanzieren. Hansa Rostock (gegen SV Elversberg) und Eintracht Braunschweig (je 17 Punkte/1. FC Magdeburg) haben auch keine lösbaren Aufgaben am Wochenende. Wie Karel Geraerts deshalb sein Team einstellt, lesen Sie hier.

Schalke-PK heute live: Das sagt Trainer Karel Geraerts

13.31 Uhr: Es geht los. Karel Geraerts spricht über die Ausfülle fürs Kaiserslautern-Spiel: „Die Mannschaft ist fit, das ist eine gute Nachtricht, es gibt keine neuen Verletzungen. Wir können mit einer großen Gruppe trainieren.“

13.32 Uhr: In der Abwehr muss er aber umstellen: Marcin Kaminski fällt wegen einer Gelbsperre aus. Geraerts: „Ich habe zwei Optionen, Derry Murkin, aber auch Timo Baumgartl. Ich werde nach dem letzten Training morgen meine Entscheidung treffen. Aber Timo wartet schon lange auf seine Chance. Wenn der Moment da ist, zähle icvh auf ihn, dass er sich gut präsentiert. Es ist ein logischer Ersatz.“

13.34 Uhr: Geraerts über Neuzugang Darko Chulinov: „Ich hatte ein gutes, langes Gespräch mit Vincent Kompany, seinem Trainer beim FC Burnley. Er hat mir bestätigt, dass er immer trainiert und die Spiele für die zweite Mannschaft absolviert hat. Die Einsatellung war sehr gut.“

Schalke: Churlinov ist schon einsatzbereit

13.35 Uhr: Aber auch Churlinov selbst hat der Schalke-Trainer bereits gesprochen: „Er hat einen guten Eindruck auf mich gemacht. Er hat eine Riesenmotivation, sich zu zeigen und Schalke zu helfen. Auch bei ihm will ich mir noch das letzte Training ansehen. Wenn ein Spieler im Kopf fertig ist, kann der Körper folgen.“

13.37 Uhr: Knifflig wird es für Geraerts, die Position hinten links zu besetzen. Derry Murkin war gegen den HSV gesperrt, Thomas Uowejan machte eine gute Partie. „Es wird eine der schwierigsten Entscheidungen für mich. Thomas spielte echt gut gegen Hambzurg, er hat viel Intensität reingebracht, das hat mir gefallen. Auf der anderen Seite hat uns Derry vor der Winterpause viel Stabilität gebracht.“

13.40 Uhr: In Kaiserslautern herrscht rund um Trainer Dimitrios Grammozis viel Unruhe. Geraerts: „Ich weiß, dass er Trainer war in Schalke. In den letzten Wochen hatte er keine guten Ergebnisse. Aber ich konzentriere mich auf Schalke. Mich beschäftigt mehr der Lauterer Team, nicht der Trainer.“

Kommt Lasme zurück in die Schalke-Startelf?

13.41 Uhr: Geraerts über Bryan Lasme, ein Kandidat für die Startelf? Der Schalke-Trainer: „Er ist wieder einen Schritt weiter, er hatte eine weitere Woche Training. Gut zu sehen, dass er da gute Dinge machte. Er ist bereit. Aber ich bin auch zufrieden mit Keke Topp gegen Hamburg. Er hat hart gearbeitet, gute Momente. Simon ist auch noch da, er ist mein Kapitän. Ich habe viele Optionen in der Offensive.“ Auch Yusuf Kabadayi sei ja noch da.

13.43 Uhr: Karel Geraerts über seine Premiere auf dem Betzenberg, ein legendäres Stadion mit einem Flutlichtspiel am Freitagabend: „Es ist wie ein Pokalspiel. Gegen 50.000 laute Zuschauer. Es ist die beste Szenario, um Fußball zu spielen. Jeder kommt für dich ins Stadion, jeder ist gegen dich. Diese Atmosphäre muss uns Stärke und Zuversicht geben. Wir müssen gemeinsam gegen alle ankämpfen, die für Kaiserslautern sind. Aber es sind ja auch viele Schalker Fans dabei.“

13.45 Uhr: Geraerts über bisher nur drei Saisontore von Simon Terodde: „Ich spreche nicht mit ihm über Tore. Er weiß, wie wichtig das ist. Aber manchmal gibt‘s Momente, in denen man nicht so sehr trifft. Er wird aber wieder treffen. Er bleibt auch so sehr wichtig fürs Team, für die Kabine.“

13.46 Uhr: Zu Blendi Idrizi, der zuletzt angeschlagen war: „Er fühlt sich immer noch nicht so gut. IIch kann nicht absehen, wie fit er morgen ist.“

Schalke 04: Geraerts sieht Churlinov flexibel in der Spitze

13.47 Uhr: Geraerts über eine mögliche Position für Darko Churlinov: „Ich sehe ihn schon in der Offensive - als zweiter Stürmer, als Nummer zehn, er kann auch von der Seite kommen. Wir sind flexibel bei ihm. Er sucht den Ball, will Eins-gegen-Eins-Situationen.“

13.49 Uhr: Über die Tabellensituation: „Die Lage war ja im Dezember und auch im November schon nicht anders. In der 2. Liga kann der Erste gegen den Letzten Punkte verlieren, es ist ein enges Rennen. Du bist nie sicher. Ob Schalke, oder ein anderes Team - wenn du nicht mal zwei, drei gute Ergebnisse holst, musst du immer zur Seite schauen. Ich sehe im Team aber einen guten Fortschritt. Ich würde bei einer Niederlage nicht in Panik verfallen.“

13.51 Uhr: Über einen möglichen Abgang Sochiro Kozuki: „Für ihn ist es sehr wichtuig, dass er spielt. 90 Minuten lang. Diese Zeit hatte er hier nicht. Wir suchen nach einer Lösung für ihn.“ Auch Justin Heekeren wird den Klub wohl noch verlassen: „Er hat oft gut trainiert, hat mich da echt überzeugt. Aber mit der Rückkehr von Marius Müller ist die Situation anders, wir haben zwei gute Torhüter, dahinter auch noch Michael Langer. Auch er braucht Spielzeit und kann dann zurückkommen, um um seinen Platz zu kämpfen. Ich glaube an sein Potenzial.“

Torhüter Heekeren vor Leihe nach Belgien

13.54 Uhr: Justin Heekeren wird wohl an Maasmechelen in die zweite belgische Liga ausgeliehen. „Ein gutes Team an der Spitze. Der Trainer war früher belgischer Nationaltorhüter, das wird Justin helfen, sich weiterzuentwickeln.“

13.56 Uhr: Ibrahima Cissé soll eine neue Chance bei Schalke bekommen. Karel Geraerts: „Die Situation ist klar, ich habe lange mit Marc Wilmots über Ibra gesprochen. Das Potenzial ist so groß bei Ibra. Wir hatten beide ein gutes Gespräche mit Ibra. Wir müssen ihn in eine gute physische Verfassung bringen. Dann hat es Ibra in der Hand: Er entscheidet, ob er zündet oder nicht, er entscheidet über seine Zukunft. DIe Unterstützung vom Verein, vom Trainer ist da. Mehr kannst du nicht haben.“

13.59 Uhr: Kommen noch Neue nach Schalke? Oder gibt es andere Abgänge? Geraerts: „Marc Wilmots und André Hechelmann arbeiten gemeinsam daran. Bis zum letzten Tag kann sich noch viel ergeben, da ergeben sich noch Möglichkeiten,. Wir müssen unsere Augen offen halten - bei Zu- und Abgängen.“

14.00 Uhr: Das war‘s von der PK auf Schalke.

Schalke 04 – Mehr News und Hintergründe:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04