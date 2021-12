Schalke-PK live: Grammozis und Flick sprechen vor HSV-Spiel

Gelsenkirchen. Schalke 04 bestreitet am Samstag sein letztes Spiel des Jahres beim Hamburger SV. Am Freitag gibt es die PK vor dem Spiel hier im Live-Ticker.

Letztes Pflichtspiel für den FC Schalke 04 im Kalenderjahr 2021. Am Samstag (20:30 Uhr, Sport 1) steht das erste Rückrundenspiel beim Hamburger SV an. Das Hinspiel verlor Schalke in der Veltins-Arena mit 1:3. Kurz vor Weihnachten ist es ein echtes Spitzenspiel in der 2. Bundesliga. Der HSV steht nach 17 Spielen auf dem Relegationsplatz, Schalke ist punktgleich Vierter. Mit einem Sieg könnten die Königsblauen somit auf den Aufstiegsrängen überwintern.

Guten Morgen, Knappen! Die Pressekonferenz vor dem Jahresabschluss beim @HSV gibt's ab 13.30 live auf YouTube. Neben Dimitrios Grammozis wird auch Florian Flick auf dem Podium sitzen#S04 | | #HSVS04 — FC Schalke 04 (@s04) December 17, 2021

Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis ist wieder dabei

Eine gute Nachricht aus S04-Sicht gab es schon am Donnerstag: Trainer Dimitrios Grammozis kehrt nach seiner Corona-Infektion auf den Trainingsplatz und die Bank des FC Schalke 04 zurück. Der dafür maßgebliche PCR-Test des 43-Jährigen sei negativ ausgefallen, teilte der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mit. Grammozis kann also ab sofort wieder das Training leiten und am Samstagabend im Topspiel seine Mannschaft betreuen. Bei der 1:2-Niederlage beim FC St. Pauli und beim 4:1-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg zuletzt hatte ihn Assistent Sven Piepenbrock vertreten.

Am Freitag wird Grammozis ab 13:30 Uhr bei der Pressekonferenz des FC Schalke 04 zu sehen. Gemeinsam mit Mittelfeldspieler Florian Flick stellt er sich den Fragen vor dem HSV-Spiel. Wir bieten einen Live-Ticker zur Schalke-PK an, den sie hier in diesem Artikel verfolgen können.

