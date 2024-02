Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 steht in der 2. Bundesliga mit dem Rücken zur Wand. Samstag kommt Eintracht Braunschweig. Die PK heute im Live-Ticker.

Zwei Spiele und zwei deutliche Pleiten: Schlechter hätte der FC Schalke 04 in das neue Kalenderjahr nicht starten können. Insbesondere die desolate Leistung bei der 1:4-Klatsche in Kaiserslautern lässt die Sorgenfalten von Fans und Verantwortlichen größer werden. Statt einer erhofften Aufholjagd gibt es nun wieder harten Abstiegskampf in der 2. Bundesliga und am kommenden Samstag ein echtes Kellerduell. Ab 13 Uhr geht es in der Arena gegen das punktgleiche Team von Eintracht Braunschweig.

Das Problem aus Schalker Sicht: Der Gegner ist in Topform. Der 1:0-Sieg gegen den 1. FC Magdeburg am Sonntag war für die Niedersachsen bereits der vierte Liga-Sieg nacheinander. Das Team von Trainer Daniel Scherning ist damit vor dem Abstiegskampf-Kracher am Samstag punktgleich mit den auf Rang 15 liegenden Schalkern – nur das schlechtere Torverhältnis verhindert, dass die Eintracht hinter den Königsblauen steht.

Schalke konnte am Deadline Day immerhin die gesuchte Verstärkung für die rechte Abwehrseite präsentieren. Nachdem der Wechsel von Koffi Kouao (FC Metz) in der letzten Sekunde gescheitert war, haben sich die Königsblauen nun mit dem 22-jährigen Brandon Soppy vom italienischen Erstligisten FC Turin auf einen Deal verständigt. Soppy wird erst einmal bis zum Saisonende ausgeliehen. Ob der neue Mann schon ein Kandidat für das Braunschweig-Spiel ist? Und wird S04 nach dem Debakel in Kaiserslautern das System wechseln? Dazu wird sich Schalke-Trainer Karel Geraerts heute bei der S04-Pressekonferenz äußern. Ab 13:30 Uhr sitzt der Belgier in Gelsenkirchen auf dem Podium und bezieht Stellung zur Schalke-Krise. Wird sind live dabei und berichten ab 13:30 Uhr in diesem Artikel.

Schalke-PK heute live: Der Live-Ticker zur Pressekonferenz

13:49 Uhr: Geraerts noch zum formstarken Gegner Braunschweig: „Sie haben vier Spiele in Folge gewonnen, er ist schwer. Aber wir müssen gewinnen und uns diesen Druck auch machen.“

Legt Schalke am Deadline Day nach? „Lassen wir uns überraschen“

13:47 Uhr: Geraerts lässt einen weiteren Transfer am Deadline Day offen: „Lasst uns warten, auf dem Transfermarkt ist alles möglich. Es kann immer auf beiden Seiten etwas passieren. Lassen wir uns überraschen, vielleicht müssen wir morgen nochmal reden.“

13:45 Uhr: Schalke hat keinen neuen Innenverteidiger verpflichtet. Geraerts dazu: „Marcin Kaminski ist verfügbar, er ist ein wichtiger Spieler in meinem Team. Er hatte gute, aber auch schlechte Spiele. So wie viele andere. Er wird oft kritisiert, das bekomme ich mit. Aber ich bin froh, dass er da ist.“

13:44 Uhr: Geraerts über einen möglichen Systemwechsel. „Durch Brandon Soppys Verpflichtung haben wir mehr Optionen. Ich kann auf ein 3-5-2 zurückkehren, was aber nicht heißt, dass ich es auch werde.“ Er lässt es offen.

13:42 Uhr: Auch Dominick Drexler sei wieder eine Option für die Startelf am Samstag gegen Braunschweig, betont Geraerts.

13:40 Uhr: Geraerts: „Ich spüre den Druck, wir alle. Aber können nicht alles infrage stellen nach zwei Niederlagen. Wir arbeiten seit Monaten gut, müssen es aber auf den Platz bringen. Die Spieler müssen daran glauben.“

13:39 Uhr: Geraerts zu einem möglichen Torwartwechsel: „Ich werde erst mit meinen Spielern sprechen und dann werden wir etwas kommunizieren. Ich bin kein Trainer, der emotional reagiert. Ich verfalle nicht in Panik, weil wir zwei Spiele verloren haben. Auch verschließe ich mich nicht vor Problemen. Wir werden eine Lösung finden.“

Schalke-Trainer Karel Geraerts lässt Torwartwechsel offen

13:38 Uhr: Auf die Frage, welche Antworten gefunden wurden, sagt Geraerts: „Die eine Lösung gibt es nicht. Eine klare Antwort darauf gibt es nicht. Wir müssen zusammen daran arbeiten.“

13:36 Uhr: Es gehe vor dem Kellerduell um mentale Stärke. Wer reagiert gut auf die letzten Niederlagen und wer hält dem Druck stand? Darauf fuße seine Aufstellung am Samstag. „Der mentale Aspekt ist jetzt sehr wichtig. So etwas wie in Kaiserslautern darf nicht nochmal passieren. Wir haben viele Gespräche geführt, um Antworten zu finden.“

Schalke-Personal: Keine zusätzlichen Ausfälle

13:34 Uhr: Personell sehe es gut aus. Nur die Langzeitverletzten Greiml und Ouedraogo fallen aus. „Wir haben viele Möglichkeiten. Es sieht sehr gut aus.“

13:33 Uhr: Schalke-Trainer Karel Geraerts über Brandon Soppy: „Ich bin froh, dass er hier ist. Wir wollten ein etwas offensiveres Profil haben im Gegensatz zu Brunner und Matriciani, die ein defensives Profil haben. Er hat heute mit der Mannschaft trainiert, morgen wird er das auch tun. Dann werden wir schauen, wie es für Samstag aussieht.“

13:32 Uhr: Mit kurzer Verzögerung geht es los.

13:30 Uhr: Hallo aus Gelsenkirchen. In wenigen Augenblicken beginnt hier die Schalke-PK mit Trainer Karel Geraerts.

In der S04-Mitteilung zum Soppy-Transfer hat sich Geraerts bereits zu seinem neuen Spieler geäußert: „Brandon schafft neue Möglichkeiten auf unserer rechten Seite. Dort kann er seine athletischen und fußballerischen Stärken defensiv wie offensiv ideal in unser Spiel einbringen.“

