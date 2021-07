Schalke: Peter Knäbel kündigt weitere Transfers an

Gelsenkirchen. Schalke hat den Auftakt in die neue Zweitliga-Saison verpatzt. Der Bundesliga-Absteiger will laut Peter Knäbel auf dem Transfermarkt nachlegen.

Beim FC Schalke 04 wird es auch nach dem Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga weitere personelle Veränderungen geben. „Der Tag ist vollgepackt mit Anrufen und Netzwerken, denn wir haben noch ganz viel zu tun in Sachen Kader- und Finanzplanung. Es sind noch einige Entscheidungen ausstehend“, sagte Sportvorstand Peter Knäbel am Sonntag in der Sport1-Sendung „Doppelpass“.

Rund zehn Personalentscheidungen könnte es noch geben, sagte der Sportvorstand. Neu auf der Schalke Liste steht wohl auch ein zentraler Mittelfeldspieler, nachdem sich Kapitän Danny Latza am Freitagabend beim 1:3 gegen den Hamburger SV schwer verletzt hat. Der 31-Jährige wird dem Bundesliga-Absteiger mit einer Außenbandverletzung im rechten Knie lange fehlen. „Bei der Ausfallzeit reden wir eher über Monate als über Wochen“, bestätigte Sportvorstand Knäbel. Der Club hat bislang zwölf neue Spieler verpflichtet.

Schalke 04 leiht Nassim Boujellab an Ingolstadt aus

Der Auftakt gegen den HSV wurde trotz einer guten ersten Halbzeit verpatzt. Schalke zeigte gute Ansätze, musste sich dem HSV aber nicht unverdient geschlagen geben. Lange Zeit sah es gegen den HSV dennoch danach aus, als könnte Schalke immerhin einen Punkt holen. Doch dann ging den Gastgebern die Puste aus, die HSV-Profis schlugen eiskalt zu und verschafften ihrem neuen Trainer Tim Walter einen Traumstart.„Wir haben noch viel zu tun, aber wir werden an unseren Ambitionen nichts ändern", unterstrich Knäbel.

Eine Personalentscheidung wurde bereits am Sonntag verkündet. Mittelfeldspieler Nassim Boujellab wird für die laufende Zweitligasaison an den Ligakonkurrenten FC Ingolstadt 04 ausgeliehen. Wie der Revierclub mitteilte, ist der Vertrag mit dem 22-Jährigen zuvor bis zum 30. Juni 2023 verlängert worden. Der marokkanische Nationalspieler absolvierte bislang insgesamt 30 Bundesligaspiele für Schalke. (fs mit dpa)

