Schalke-Personal: Duo ist vor Kiel-Spiel zurück im Training

Durch die 0:1-Niederlage in Braunschweig setzt Schalke 04 den Start der Zweitliga-Saison in den Sand. Noch mehr Sorgen als das nackte Ergebnis machte der Auftritt der Mannschaft von Trainer Thomas Reis. Unsere Reporter Andreas Ernst und Robin Haack analysieren die Lage auf Schalke zusammen mit Moderator Sinan Sat.

Gelsenkirchen. Den FC Schalke 04 plagen vor dem Heimspiel gegen Holstein Kiel Verletzungssorgen. Immerhin kehrt ein Stammspieler zurück.

Die Personalsituation bei Schalke 04 ist vor dem Zweitliga-Heimspiel bei Holstein Kiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) angespannt. Dominick Drexler (33) und Kenan Karaman (29) werden den Gelsenkirchenern wegen Muskelverletzungen, die sie sich bei der 0:1-Niederlage in Braunschweig zugezogen haben, bis auf Weiteres fehlen. Karaman hat es in der Wade erwischt. Bei Drexler liegt die Blessur im Bereich der Adduktoren, wie die Schalker mitgeteilt haben.

Karaman musste bei der Pleite in Niedersachsen gegen Ende der ersten Hälfte ausgewechselt werden. Er verfolgte den zweiten Durchgang mit bandagierter Wade auf der Ersatzbank. Drexler verletzte sich bei einem Sprint in der Schlussphase und musste kurz darauf aufgeben. Da die Schalker zu diesem Zeitpunkt schon fünfmal gewechselt hatten, mussten sie die Partie in Unterzahl zu Ende bringen.

Nicht mit auf dem Trainingsplatz stand am Dienstagmittag auch Sebastian Polter. Der 31 Jahre alte Stürmer verpasste schon das Braunschweig-Spiel wegen einer Risswunde am Fuß. Auch er wackelt dementsprechend für das Spiel gegen die Kieler Störche.

Schalke: Auch Blendi Idrizi ist zurück

Schalkes Trainer Thomas Reis. Foto: firo

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Rechtsverteidiger Cedric Brunner (29) ist zurück. Der Schweizer hat seine Wadenprobleme überwunden und konnte am Dienstag normal trainieren. Auch Blendi Idrizi (25) stand nach muskulären Problemen wieder auf dem Platz.

Gerade die Rückkehr von Brunner ist wichtig für die Schalker – denn in der Defensive ist der Kader personell sehr dünn besetzt. Der Schweizer ist der einzige gelernte Rechtsverteidiger im Aufgebot, weshalb auf dieser Position bis zum Ende des Transferfensters am 1. September noch nachgebessert werden soll.

Beim 0:1 in Braunschweig am Sonntag half der gelernte Mittelfeldspieler Niklas Tauer (22) rechts hinten aus, viel Eigenwerbung konnte er bei seinem Profidebüt für Schalke allerdings nicht betreiben. Eigentlich kam Tauer gut ins Spiel, schon in den ersten Minuten musste er körperlich viel einstecken. „Er hat ein bisschen kassiert in den ersten Minuten“, brachte es Schalke-Sportdirektor André Hechelmann (38) auf den Punkt. Nach einem unglücklichen Tritt gegen seinen Kopf hatte er eine große Beule im Gesicht – und der Schalker wirkte anschließend etwas verunsichert.

Die Folge: Eine schwache Leistung und ein schlimmer Fehlpass vor dem Braunschweiger Siegtreffer durch Fabio Kaufmann. Mit Beginn der zweiten Halbzeit wurde Tauer ausgewechselt. Eine schwerwiegende Verletzung liegt bei der 22 Jahre alten Leihgabe aus Mainz allerdings nicht vor. Schon am Dienstag trainierte er zumindest wieder in der Athletik-Halle.

Schalke verliert in Braunschweig: Mehr News und Hintergründe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04