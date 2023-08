Schalke: Ouwejan kehrt zurück - Lasme drängt in die Startelf

Gelsenkirchen. Neun Tage nach dem Pokalspiel fährt Schalke 04 am Sonntag erneut nach Braunschweig. Diesmal geht es um drei Punkte in der Zweiten Liga.

Schöner Fußball? Nein, damit rechnet Trainer Thomas Reis vom FC Schalke 04 auch im zweiten Spiel binnen neun Tagen bei Eintracht Braunschweig nicht (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky). Diesmal geht es nicht um den Einzug in die zweite Pokalrunde, sondern um drei Punkte in der 2. Bundesliga. Dennoch rechnet er damit, dass die angeschlagenen Braunschweiger, die alle drei Pflichtspiele verloren haben in dieser Saison, eher schmutzig versuchen. "Es wird uns ein Gegner gegenüberstehen, der mit aller Macht verteidigen wird. Ein Gegner, der im Pokal viele Foulspiele gezogen hat, um den Spielfluss zu unterbrechen. Ein Gegner, der versucht, uns in den Zweikämpfen den Schneid abzukaufen. Darauf musst du dich einstellen", sagte Reis.

Wieder dabei: Schalke-Profi Thomas Ouwejan. Foto: firo

Taktisch rechnet Reis mit keinen großen Änderungen bei der Eintracht. "Sie wird ähnlich spielen wie vor einer Woche. Die Braunschweiger sind höher angelaufen, haben uns damit ein paar Probleme bereitet. Wir haben unsere Schlüsse daraus gezogen, warum der Gegner im Pokal ein, zwei Torchancen hatte. Den Spielern haben wir versucht zu zeigen, wie man den Gegner hätte bespielen können. Wir haben Optionen gesehen", sagte Reis.

Brillanter Fußball sei aber auch von den Schalkern nicht zu erwarten, ergänzte er: "Wenn wir uns stabilisiert haben, werden wir irgendwann vielleicht sehr schönen Fußball spielen. Momentan geht es darum, erfolgreich zu sein. Ich halte die Kritik aus, wenn der eine oder andere mit unserer Spielweise nicht einverstanden ist." Schalkes Bilanz nach drei Spielen ist okay - auf die 3:5-Niederlage beim HSV folgten ein 3:0 gegen Kaiserslautern und eben das 3:1 in Braunschweig. Dreimal drei Tore, das spricht für Effektivität. Allerdings lief sowohl in der Defensive als auch in der Offensive noch nicht alles rund.

In der Startelf deuten sich drei Änderungen an. Thomas Ouwejan, der das Pokalspiel wegen einer Verletzung verpasst hatte, ist wieder fit und kehrt für Henning Matriciani auf die linke Abwehrseite zurück. Matriciani könnte dennoch spielen - denn der Einsatz von Rechtsverteidiger Cedric Brunner ist fraglich. "Seit dem Kaiserslautern-Spiel hat er Probleme mit dem Spann. Das beeinträchtigt ihn", so Reis. Teile des Mannschaftstrainings hat Brunner in dieser Woche verpasst. Eine Alternative zu Matriciani ist Niklas Tauer.

Schalke-Trainer Reis: "Bryan Lasme drängt in die Startelf"

Bryan Lasme dürfte die Rechtsaußen-Position übernehmen. Er ist ein guter Form, traf gegen Kaiserslautern, brachte im Pokalspiel viel Schwung nach seiner Einwechslung. Obwohl die Profis den Test gegen die U23 am Mittwoch mit 2:4 verloren, war Lasme ein Gewinner. "Bryan hat gezeigt, dass er in einer guten Verfassung ist. Er ist ein Kandidat, der in die Startelf drängt", sagte Reis. Doch wer müsste auf die Bank? Dominick Drexler konnte außen nicht überzeugen (Reis: "Ich weiß, dass Domme ein anderer Spielertyp ist"). Rückt Drexler ins Mittelfeld-Zentrum, wäre Lino Tempelmann ein Kandidat für die Bank.

Im Kader gibt es definitiv eine Änderung: Ralf Fährmann sitzt für Michael Langer auf der Bank.

So könnte Schalke in Braunschweig spielen

Müller - Matriciani, Baumgartl, Kaminski, Ouwejan - Schallenberg - Seguin, Drexler - Lasme, Terodde, Karaman.

Kader-Kandidaten

Fährmann (Torwart), Tauer, Mohr, Tempelmann, Polter, Ouedraogo, Topp, Latza, Kozuki, Cissé

Einsatz fraglich

Brunner (Schlag auf den Spann)

Es fehlen

Greiml (Kreuzbandriss), Idrizi (muskuläre Probleme), Heekeren, Langer (dritter bzw. vierter Torwart)

