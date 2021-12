Schalke: Ouwejan im Interview - "Der Aufstieg ist mein Ziel"

Gelsenkirchen. Thomas Ouwejan war der beste Schalke-Spieler der Hinrunde: als linker Verteidiger. Vor dem Top-Spiel beim HSV spricht er im Exklusiv-Interview.

Auf ein solches Lob ist Thomas Ouwejan gar nicht vorbereitet. Beim Zweitligisten FC Schalke 04 sei er nach Bewertung dieser Zeitung der beste Spieler der Hinrunde gewesen – darum soll es in der ersten Frage des Interviews gehen. Drei Tore schoss der Linksverteidiger selbst, sieben weitere legte er vor. Auch als Torjäger Simon Terodde (33) noch nicht verletzt war, konzentrierten sich die Gegner zunächst darauf, die Flanken des 25-Jährigen zu verhindern. „Schön, so etwas zu hören“, sagt Ouwejan, lächelt und ergänzt: „Aber ich denke, Simon ist Schalkes bester Spieler.“ Vor dem Topspiel an diesem Samstag beim HSV (20.30 Uhr/Sport 1 und Sky) spricht der Niederländer auch über unerwartete Karriere-Wendungen.

Vor einem Jahr, Weihnachten 2020, waren Sie verletzt und standen in Italien bei Udinese Calcio unter Vertrag. Was hatten Sie sich damals für 2021 vorgenommen?