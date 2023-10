Schalke-Opposition? Sprecher der Rangnick-Gruppe äußert sich

Gelsenkirchen. Mehrere Fragen beschäftigen Schalke - eine davon: Ist die Rangnick-Gruppe an einer neuerlichen Opposition beteiligt? Wir haben nachgefragt.

Eine Meldung der Bild-Zeitung sorgte am Donnerstagabend für Unruhe beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04: Oliver Ruhnert, Erfolgsmanager bei Union Berlin und früherer Chef der Knappenschmiede, wurde mit den Königsblauen in Verbindung gebracht. Allerdings sei der "Geheimplan" erst dann durchführbar, wenn der aktuelle Aufsichtsrat abgelöst sei, eine Opposition würde eine außerordentliche Mitgliederversammlung anstreben. Vieles an der Meldung bleibt im Verborgenen - beispielsweise die Namen der Oppositionellen.