Schalke ohne Schöpf - Gross vertagt Kapitänsentscheidung

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 ist am Sonntag zu Gast bei Eintracht Frankfurt. Zwar wird Schöpf fehlen, doch Trainer Gross kann auf zwei Rückkehrer hoffen.

Schalke 04 kann am Sonntag (18 Uhr/ Sky) im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt weitgehend auf die Mannschaft zurückgreifen, die zuletzt ein Signal der Hoffnung gesendet hatte. Gegenüber dem 4:0-Sieg gegen Hoffenheim fällt lediglich Alessandro Schöpf angeschlagen aus, dafür stehen Omar Mascarell und Salif Sané vor der Rückkehr ins Aufgebot.

Mittelfeldrenner Schöpf laboriert an einer nicht näher definierten leichteren Verletzung, Trainer Christian Gross rechnet nur mit einer kurzen Pause: “Ich erwarte, dass er am Montag wieder mit der Mannschaft trainiert.” Der Österreicher würde dann im zweiten Spiel der anstehenden englischen Woche am kommenden Mittwoch gegen den 1. FC Köln wieder zur Verfügung stehen. Als Schöpf-Ersatz beim Spiel in Frankfurt bietet sich im Mittelfeld Can Bozdogan an.

Timo Becker bleibt unter Gross auf Schalke erste Wahl

Bei der Rückkehr der zuletzt verletzten Omar Mascarell und Salif Sané will Gross noch einen letzten Test im Training abwarten, bis er den beiden Stammspielern Grünes Licht gibt. Großartige Änderungen in der Startelf sind aber eher nicht zu erwarten. So bleibt Sead Kolasinac auf jeden Fall linker Verteidiger - die Idee, den Neuzugang als Führungsspieler ins zentrale Mittelfeld zu versetzen, ist für das Frankfurt-Spiel noch kein Thema. "So viele Optionen haben wir nicht. Deshalb wollen wir das, was funktioniert hat, beibehalten”, sagt Gross. Als rechter Außenverteidiger bleibt Timo Becker erste Wahl: Schalkes Trainer äußert sich auffällig positiv über Becker, der unter Manuel Baum in dieser Saison keine Rolle gespielt hatte.

Noch einmal vertagt hat Gross die Entscheidung in der Kapitänsfrage. Gegen Hoffenheim hatte Sead Kolasinac die Binde getragen, weil der etatmäßige Spielführer Omar Mascarell verletzt fehlte. Da die Rückkehr von Mascarell in die Startelf am Freitag noch nicht zu 100 Prozent sicher war, sagte Gross: “Die Kapitänssache klärt sich dann, wenn alle an Bord sind. Sead hat das gut gemacht. Gewisse Entscheidungen bringen auch ein bisschen Glück mit, das wollen wir weiter so handhaben.”

Boujellab fehlt Schalke nach Zahn-Infektion

Neben Schöpf fehlen Schalke beim Spiel in Frankfurt auch die langfristig verletzten Goncalo Paciencia und Kilian Ludewig. Auch Nassim Boujellab ist nach seiner Zahn-Infektion noch nicht wieder so weit, um in den Kader zurückzukehren.