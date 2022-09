Schalke-Offensive im Frauenfußball: "Die Zeit ist reif"

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 weitet sein Engagement im Frauenfußball aus. Das bestätigte Sportvorstand Peter Knäbel. So sehen die Schalker Pläne aus.

Note 1+ für diesen Saisonstart: Drei Spieltage sind in der Frauen-Bezirksliga Westfalen, Gruppe vier, absolviert, und der FC Schalke 04 steht unangefochten an der Spitze. Neun Punkte, 19:4 Tore. Und auch gegen den VfL Grafenwald am Sonntag (11 Uhr) sind die Schalkerinnen hoher Favorit. Der nächste Aufstieg scheint nur eine Formsache zu sein. Doch der aktuelle Erfolg ist nur einer von vielen Gründen, warum die Königsblauen ihre Vereinspolitik überdenken: Sie krempeln ihr Engagement für den Frauenfußball komplett um. Und haben langfristig hohe Ambitionen.