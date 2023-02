Schalke: Nur Norbert Elgerts B-Team gefällt gegen Verls U 23

Schalkes Philip Buczkowski (rechts) hatte gegen Verl drei Schussmöglichkeiten. Zweimal scheiterte er an Torwart Tim Matuschewsky, bei seinem Tor stand er im Abseits.

Gelsenkirchen. Im Test gegen die U 23 des SC Verl setzt sich die U 19 des FC Schalke 04 mit 3:0 durch. Keke Topp, Emmanuel Gyamfi und Kelsey Meisel treffen.

Zehn Tage vor dem Start in den Saisonendspurt der A-Junioren-Bundesliga West haben die U-19-Fußballer des FC Schalke 04 ihr Testspiel gegen die U 23 des SC Verl, den Tabellendritten der Westfalenliga-Staffel 1, mit einem 3:0 (1:0)-Sieg beendet. Auf dem Kunstrasen-Platz 6 am Parkstadion hinterließ jedoch nur eine Mannschaft einen guten Eindruck: das Team B, das in der zweiten Halbzeit spielte.

Zwar ging das Team A, also das der ersten Hälfte, schon nach elf Minuten mit 1:0 in Führung – Keke Topp brauchte den Ball nach Vorarbeit von Yannick Tonye nur über die Linie zu drücken –, aber es verpasste, nachzulegen. Drin war der Ball noch einmal, aber als Philip Buczkowski in der 16. Minute Verls Keeper Tim Matuschewsky überwand, stand er im Abseits.

Kelsey Meisel trifft für Schalke zum 3:0-Endstand

In diesen ersten 45 Minuten kamen bei den königsblauen A-Junioren elf Feldspieler zum Einsatz, weil sich die beiden zuletzt angeschlagenen Innenverteidiger Denis Milic und Nicholas Engels diese Zeit teilten.

Das Schalker Team B trat in der zweiten Halbzeit besser auf als sein Vorgänger – und auch erfolgreicher. Es brauchte keine fünf Minuten, um auf 2:0 zu erhöhen. Emmanuel Gyamfi, der die Kapitänsbinde trug, vollendete nach Vorarbeit von Nedzhib Hadzha. Die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert, dem der verletzte Armend Likaj und Assan Ouédraogo, der mit der deutschen U-17-Nationalmannschaft beim Algarve-Cup ist, fehlten, bestimmte eindeutig das Geschehen.

Und nach Vorarbeit von Taylan Bulut gelang Kelsey Meisel in der 69. Minute das 3:0. Fast wäre den Verlern zwei Minuten vor dem Ende das Ehrentor gelungen, aber Schalkes Keeper Luis Rödel parierte glänzend.

So haben sie gespielt:

Tore: 1:0 Keke Topp (11.), 2:0 Emmanuel Gyamfi (50.), 3:0 Kelsey Meisel (69.).

FC Schalke 04 U 19: Rödel - Ferreira (46. Bulut), Hansen (46. Barthel), Milic (27. Engels, 46. Heitzmann), Becker (46. Anubodem) - Tonye (46. Meisel), Grüger (46. Hadzha), Lanfer (46. Kojic), Buczkowski (46. Gyamfi) - Topp (46. Rüzgar), Osmani (46. Dörr).

