Schalke-Noten: Zu viele Totalausfälle - siebenmal die 5

Berlin. Nächste herbe Niederlage für Schalke 04. Im Auswärtsspiel bei Hertha BSC kommen nur zwei S04-Profis auf die Note 3. Unsere Einzelkritik.

Neuer Trainer, alte Leier: Schalkes Spieler konnten auch beim 0:3 in Berlin ihre Fehler nicht abstellen, Ozan Kabak war gar ein Sicherheitsrisiko. Die Einzelkritik von Manfred Hendriock und Andreas Ernst:

Ralf Fährmann bekam gegen Hertha BSC den Vorzug im Schalker Tor. Foto: dpa

Ralf Fährmann: Bekam eher überraschend den Vorzug vor Rönnow und rechtfertigte das Vertrauen zunächst mit einer ganz starken Parade gegen den frei vor ihm auftauchenden Lukebakio (22.). Beim 1:0 durch Guendouzi hatte er keine Chance, der Schlenzer war zu platziert. Auch das 2:0 durch Cordoba war nicht zu halten, das 3:0 durch Piatek ging (unverschuldet) durch die Beine. Note 3

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Benjamin Stambouli: Half wieder auf der vakanten Position des rechten Außenverteidigers aus. Dort unterliefen ihm keine groben Fehler. Nach Mascarells Aus rückte er auf die Sechs. Note 4

Ozan Kabak: Auch zum Start ins neue Jahr ein Sicherheitsrisiko. Kabak ließ wenig Fallen aus, mal ging er er vor dem eigenen Strafraum ins riskante Dribbling (20.), mal ließ er sich von Cordoba eindrehen (32.). Vor dem 1:0 verlor er erst ein Kopfballduell und konnte Sekunden später den Schuss von Guendouzi nicht blocken - das war ihm aber nicht anzulasten. Note 5

Matija Nastasic: Besser als Kabak, wirkte zunächst konzentriert und rettete einige Male mit hohem Einsatz - das war okay. Ein Patzer gegen Lukebakio blieb folgenlos (70.). Note 4

Bastian Oczipka: Sah auf der linken Seite wiederholt nur die Hacken der Berliner. Zu langsam als Verteidiger, zu fahrig im Spiel nach vorne, einmal verursachte er auch ganz unnötig eine Ecke (30.). Zum nächsten Spiel wird er von Kolasinac abgelöst (der diesmal noch nicht spielberechtigt war). Note 5

Herthas Vladimir Darida (links) im Duell mit Schalke-Kapitän Omar Mascarell. Foto: AFP

Omar Mascarell: Hielt nach seiner Verletzung eine knappe Stunde durch, aber Akzente setzte der Kapitän nicht. Er mag zwar in der Kabine wichtig sein, aber auf dem Platz ist er nicht der Turm in der Schlacht, an dem sich die anderen aufrichten können. Note 5

Suat Serdar: Versuchte zu kombinieren, hatte aber kaum Abschlüsse (sein Schuss in der 57. Minute war leicht zu halten). Auch von Serdar muss da letztlich mehr kommen. Und den Berliner Angriff vor dem 2:0 konnte nicht unterbinden. Note 5

Alessandro Schöpf: Bekam wohl wegen seiner Laufstärke das Vertrauen auf der rechten Seite. Seine auffälligste Szene war ein Schuss ans Außennetz (35.). Note 5

Hertha-Mittelfeldspieler Matteo Guendouzi im Zweikampf mit Schalkes Mark Uth. Foto: dpa

Mark Uth: Bei seiner Rückkehr in der Offensive gleich wieder der Dreh- und Angelpunkt. Allerdings: Nach Harits Pass hätte er Schalke in der 29. Minute eigentlich in Führung bringen müssen - Schwolow rettete zur Ecke. Auch bei seinem Schuss kurz vor Schluss fehlte ihm das Glück. Note 3

Amine Harit: In der ersten halben Stunde war er er stark verbessert, sein Pass auf Uth war allererste Sahne. Auch im Dribbling traute er sich etwas zu. Doch dann baute er merklich ab und wurde auch ausgewechselt. Note 4

Schalkes Stürmer Matthew Hoppe ärgert sich über eine verpasste Chance. Foto: dpa

Matthew Hoppe: Der U23-Stürmer bekam für den verletzten Raman seinen zweiten Startelfeinsatz in der Bundesliga. Zeichnete sich in Kopfballduellen aus, sein leicht verunglückter Torschuss war für Schwolow als Bogenlampe durchaus gefährlich (21.). Note 5

Timo Becker (ab 58): Löste Mascarell ab und rückte auf die Position des rechten Vertedigers. Auch mit ihm war die Abwehr offen wie ein Scheunentor. Note 5

Steven Skrzybski (ab 58): Kam für Harit, verletzte sich aber direkt nach seiner Einwechslung am rechten Knie und musste wieder raus. Ohne Note

Can Bozdogan (ab 68.): Für den schnell verletzten Skrzybski eingewechselt.

Ahmed Kutucu (ab 81.): Wurde für Hoppe eingewechselt.