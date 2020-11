Mönchengladbach. Ein guter Mark Uth reichte Schalke bei der 1:4-Pleite in Gladbach nicht - vor allem, weil sich Schalke in der Defensive große Patzer leistete.

Frederik Rönnow: Zeigte auf der Linie einige starke Paraden, die spektakulärste wohl beim Distanzschuss von Neuhaus (66.). Auch vor dem 1:0 hielt er erst noch gut gegen Embolo. Die Gegentore waren ihm nicht anzulasten, auch wenn der Ball zum 2:1 im kurzen Eck einschlug. Note 3

Kilian Ludewig: Zog vor dem Tor zum 2:1 ohne Not nach innen und öffnete damit die rechte Abwehrseite für den Torschützen Wendt. Bis dahin leicht verbessert, kämpferisch gut, aber dieser Fehler war unverzeihlich. Note 5

Ozan Kabak: Kehrte wieder in die Startelf zurück, warf seinen kompromisslosen Einsatz in die Waagschale. Aber den großen Halt kann auch der türkische Top-Verteidiger der löchrigen Schalker Defensive derzeit nicht geben; frei von Fehlern war seine Auftritt nicht, Tor Nummer vier ging auf seine Kappe. Note 4

Matija Nastasic: Unglücklich lenkte er beim 1:0 den Schuss von Neuhaus leicht ab und irritierte damit den hinter ihm postierten Mascarell. Ansonsten machte Nastasic seine Sache ordentlich. Note 4

Malick Thiaw: Hut ab, wie sich der gelernte Innenverteidiger auf der ungewohnten Position des linken Außenverteidigers schlug. Hinten stand er sicher, und ins Spiel nach vorne schaltete er sich sinnvoll ein. Note 3,5

Omar Mascarell: Bei seinem Rettungsversuch vor dem 1:0 rutschte ihm der Ball unglücklich durch die Beine - ein Tor, das zur Schalker Situation passte. Hatte gute Aktionen im Spielaufbau, wo ihm die Rolle vor der Viererkette offenbar besser liegt als vor einer Dreierkette. Note 4

Ein enttäuschter Mark Uth: Der Schalke-Stürmer überzeugte in Gladbach. Foto: firo

Suat Serdar: Natürlich ist seine Rückkehr ein Gewinn für die Mannschaft, weil er zumindest die Pässe in die Tiefe suchte - auch wenn er die Wege nicht immer fand. Note 4

Steven Skrzybski: Vor dem 1:2 versuchte er noch zu retten, was durch den Ludewig-Patzer nicht mehr zu retten war. Nach vorne gewohnt fleißig, mit einer Kopfballchance verfehlte er das Ziel (13.). Note 4

Mark Uth: Der auffälligste und beste Schalker, in der Offensive hatte er einige ganz starke Szenen. Seine Vorarbeit zum Tor von Raman war herausragend, mit einem Freistoß traf er den Außenpfosten (28.). Note 2

Benito Raman: Nach langen Monaten der Formkrise eindeutig verbessert, seine Leistung krönte er mit dem technisch anspruchsvollen Tor zum 1:1 - sein erster Treffer in der Bundesliga im Kalenderjahr 2020. Note 3

Matthew Hoppe: Der 19 Jahre alte US-Amerikaner, normalerweise in der U23 in der Regionalliga zu Hause, durfte zum ersten Mal in der Bundesliga ran - ein Fleißkärtchen hatte er sich verdient. Note 4

Alessandro Schöpf (ab 63.): Kam für den etwas angeschlagenen Raman

Nassim Boujellab (ab 81.): Löste Skrzybski ab.

Luca Schuler (ab 81.): Kommt ebenfalls aus der U23, ersetzte Hoppe.