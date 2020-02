Alexander Nübel: Setzte seiner Vorstellung gegen Leipzig noch einmal die Krone auf, als er in der 75. Minute einen Kullerball von Kainz erst aufnahm und dann durch die Beine ins Tor rutschen ließ - hilflos krabbelte er der Kugel hinterher. Dass ihm bei den Gegentoren durch Bornauw und Cordoba kein Fehler anzulasten war, muss man nicht positiv herausstellen. Note 5,5

Jonjoe Kenny: Meilenweit von seiner Hinrunden-Form entfernt, hatte viele Stockfehler. Einer seiner Ballverluste führte in der 8. Minute zu einem Tor durch Hector, das wegen Abseits zurecht nicht zählte. Note 5

Ozan Kabak: Musste schon nach 29 Minuten verletzt raus, nachdem er im Zweikampf mit Cordoba auf die Hüfte gefallen war und nicht mehr laufen konnte. Vergab zuvor eine Kopfball-Chance (21.). Ohne Note

Matija Nastasic: Kam beim 1:0 gegen Bornauw gar nicht erst ins Kopfballduell und ließ beim 2:0 durch Cordoba gleich zweimal die Chance aus, den Konter zu unterbinden. Für einen Mann seiner Klasse erschreckend. Note 5

Bastian Oczipka: Erstmals Schalkes Kapitän - aber sportlich tat das nichts zur Sache. Ein braver Verteidiger, aber brav hilft nicht. Note 4,5

Weston McKennie: Leistete sich einige haarsträubende Ballverluste. Versuchte vergeblich, seine mangelhafte Ballsicherheit mit Einsatz zu überdecken. Note 5

Nassim Boujellab: Rückte für den verletzten Mascarell in die Mannschaft und bekam seine Grenzen aufgezeigt. Note 5

Alessandro Schöpf: Bekam den Platz von Serdar (verletzt), ringt aber dramatisch um seine Form. Auch er rannte fast immer nur hinterher. Note 5,5

Benito Raman: Begann diesmal auf der rechten Seite, konnte sich dort zumindest ab und zu im Zweikampf behaupten. Relativ früh gelang aber auch das nicht mehr. Note 4,5

Auf dem Rasen ein packendes Duell. Benito Raman (r.) gegen Elvis Rexhbecaj. Foto: dpa

Michael Gregoritsch: Hatte in der 45. Minute, wenn auch durch einen glücklichen Zufall, Schalkes beste Chance in der ersten Halbzeit, scheiterte aber an Horn. Der Österreicher konnte nicht zeigen, warum er in der Startelf wieder den Vorzug vor Burgstaller erhalten hatte - nach 59 Minuten hatte Wagner ein Einsehen. Note 5

Amine Harit: Auf der linken Seite keinen Deut besser als zuletzt im Zentrum. Mit einem verunglückten Torschuss erschreckte er einmal beinahe die Zuschauer auf dem Oberrang. Und mit einem kläglichen Ballverlust leitete er einen Konter ein (33.). Note 5

Jean-Clair Todibo (ab 29.): Kam für den verletzten Kabak, ersetzte diesen zufriedenstellend. Note 3

Guido Burgstaller (ab 59.): Wurde für Gregoritsch eingewechselt, war engagiert, aber nicht besser. Note 5

Ahmed Kutucu (ab 74.): Löste Boujellab ab, traf aber nicht weiter in Erscheinung. Keine Note.