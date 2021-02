Schalke: Noch kein neuer Trainer da - Knäbel wird Sportchef

Gelsenkirchen. Nach dem Fünffach-Rauswurf stehen beim Bundesliga-Letzten Schalke noch nicht alle Nachfolger fest. Vorerst ist Peter Knäbel der neue starke Mann.

Radikaler Schnitt beim FC Schalke 04: Am Sonntag stellte das abgeschlagene Bundesliga-Schlusslicht Trainer Christian Gross, Co-Trainer Rainer Widmayer, Sportvorstand Jochen Schneider, Teammanager Sascha Riether und Athletiktrainer Werner Leuthard frei. In einer Mitteilung auf der Internetseite des Vereins ließ sich Aufsichtsrats-Chef Jens Buchta so zitieren: "Die getroffenen Entscheidungen sind nach den enttäuschenden Auftritten gegen Dortmund und Stuttgart unausweichlich geworden. Wir brauchen nicht Drumherum zu reden: Die sportliche Situation ist eindeutig, deshalb müssen wir bei jeder noch zu treffenden Personalentscheidung auch über die Saison hinausdenken."

Externe Nachfolge-Regelungen gibt es vorerst nicht. Ein Trainer steht noch nicht fest. Am Montag werden die verbliebenen Athletiktrainer um Quirin Löppert die Einheit leiten. Das nächste Liga-Spiel steht am Freitag gegen den FSV Mainz 05 (20.30 Uhr/DAZN) auf dem Programm.

Die sportliche Leitung übernimmt "bis auf Weiteres" Peter Knäbel. Der 54-Jährige ist aktuell verantwortlich für die Nachwuchsabteilung "Knappenschmiede". Die Kaderplanung für die kommende Saison übernimmt Knäbel vorläufig gemeinsam mit Eurofighter Mike Büskens und U19-Trainer Norbert Elgert. Dass Knäbel über die Saison hinaus in den Sportvorstand berufen wird, ist allerdings noch offen.

Schalke-Legende Asamoah rückt zu den Profis auf

Auch der vorläufige Teammanager arbeitet aktuell in der Knappenschmiede. Vereinslegende Gerald Asamoah ist zuständig für die Kaderzusammenstellung der U23, die in der Regionalliga West jenseits von Gut und Böse steht. Deshalb kann sich Asamoah für zweieinhalb Monate auf die Profimannschaft konzentrieren.

Die Mannschaft hielt sich am Sonntag nicht auf dem Trainingsgelände auf, das Auslaufen wurde kurzfristig abgesagt. Mit den Freistellungen folgt der Vorstand den Forderungen der Profis, die zu Beginn der Woche bei Jochen Schneider waren und vor allem den Rauswurf von Gross und Leuthard gefordert hatten.

