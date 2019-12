Gelsenkirchen. Zwei Talente aus der Schalker Knappenschmiede dürfen bei den Profis vorspielen. Malick Thiaw und Can Bozdogan fliegen mit ins Trainingslager.

Schalke nimmt zwei Elgert-Talente mit nach Spanien

Schalke 04 hat seinen Profis einen zusätzlichen Tag Urlaub spendiert: Der Abflug ins Trainingslager nach Spanien wurde auf den 3. Januar verschoben. Ursprünglich wollte Schalke bereits am 2. Januar in die Vorbereitung auf die Rückrunde starten.

Schalke: Der Tipp kam von Norbert Elgert

Mit an Bord nach Spanien werden auch zwei Talente aus der U19 von Trainer Norbert Elgert sein: Abwehrspieler Malick Thiaw und der offensive Mittelfeldspieler Can Bozdogan. Schalkes Cheftrainer David Wagner erklärte am Samstag nach dem 2:2 gegen Freiburg: „Wir werden zwei Spieler aus der A-Jugend mitnehmen, die mir Norbert ans Herz gelegt hat, ich soll sie mir angucken.“

Bozdogan (18) kam vor dieser Saison vom 1. FC Köln nach Schalke, er ist der Kapitän der U19. Thiaw (18) spielt schon länger auf Schalke, er kam 2015 von Borussia Mönchengladbach und ist finnischer Staatsbürger.