Schalke: Neues Ticketportal soll Probleme beim Kartenkauf lösen

Gelsenkirchen. Das Online-Ticketing des S04 war eines der großen Stress-Themen für Schalke-Fans in den vergangenen Jahren. Nun hat der Klub eine Lösung gefunden.

Auf der Mitgliederversammlung hatte sich ein Mitglied des FC Schalke 04 noch darüber aufgeregt und Schalkes Vorstandsvorsitzenden Dr. Bernd Schröder gefragt, wann der Verein denn auf diesem Feld endlich mal reagieren wolle. Das Online-Ticketing des S04 sei das schlechteste der Bundesliga. In der Tat: Überlastungen, Ausfälle. Schalke-Fans konnten davon in den vergangenen Jahren ein Lied singen, wenn sie - besonders bei begehrten Spielen - versucht haben, über schalke04.de an Eintrittskarten zu gelangen.

Schröder antwortete damals, dass dem Verein das Problem bekannt sei und man bereits an einer zukunftsorientierten Lösung zur neuen Saison arbeite. Die Fans - und alle anderen natürlich auch - mögen sich noch etwas gedulden. Zwar könne man Belastungsspitzen auch künftig nicht völlig ausschließen, aber es werde sich vieles für den Fan verbessern.

Schalkes Vorstandsvorsitzender Bernd Schröder ist zufrieden

Nun hat der S04 Wort gehalten und sein neues Ticketing vorgestellt. Zusammen mit einem Ticket-Solution-Partner bieten die Knappen nun ein völlig neues Verfahren an. So gibt es auch ein Live-Seating, so dass der Käufer während des Buchungsprozesses sehen kann, welche Tickets gerade verkauft werden. Ebenso kann der Käufer seine Tickets direkt auf dem Smartphone abspeichern und weiterleiten.

Dr. Bernd Schröder ist entsprechend zufrieden: „Unser Ziel ist es immer, den Interessen und Bedürfnissen unserer Anhänger nachzukommen. Diese haben wir mit dem neuen Shop umgesetzt. Vorteile wie das Live-Seating oder die Wallet-Integration bieten unseren Fans ab sofort ein optimales Einkaufserlebnis sowie einen vereinfachten und mobilen Umgang mit ihren Tickets", erklärte der Schalke-Boss. Die Anhänger können das neue System ab Mitte Juli erstmals testen. Dann beginnt der Vorverkauf für die ersten drei Heimspiele der Königsblauen.

