Schalke: Negativ-Serie des U-23-Teams hält auch in Münster

Münster. Schalkes U-23-Fußballer bleiben in der Regionalliga zum siebten Mal in Folge ohne Sieg. Das Fröhling-Team unterliegt bei Preußen Münster mit 0:3.

Die Negativ-Serie der U-23-Fußballer des FC Schalke 04 hält. Zum siebten Mal in Folge bleibt die Mannschaft von Trainer Torsten Fröhling in der Regionalliga West ohne Sieg. In der Auftaktpartie des 14. Spieltages muss sich das königsblaue U-23-Team am Freitagabend beim SC Preußen Münster mit 0:3 (0:1) geschlagen geben.

Im Vergleich zum 0:0 vom vergangenen Samstag gegen den VfB Homberg veränderte Torsten Fröhling seine Startelf auf vier Positionen: Der ehemalige Münsteraner Lukas Frenkert, Mika Hanraths, Daniel Kyerewaa und Franck Tehe starteten für Björn Lienau (angeschlagen), Kerim Çalhanoğlu (bei den Profis), Marouane Balouk (Ersatzbank) und Léo Scienza, der an diesem Freitagabend nicht zum Kader gehörte. Als zweiter Torwart saß der A-Jugendliche Dan Rose auf der Bank, weil Felix Wienand mit den Profis im Süden und Ivan Prebanic noch nicht fit ist.

Jan Dahlke bringt Preußen Münster verdient mit 1:0 in Führung

Die Schalker begannen im Preußen-Stadion in einem 5-3-2-System, also mit einer Fünfer-Kette vor Torwart Michael Zadach, und hatten in der zweiten Minute eine gute Offensiv-Aktion. Letztlich scheiterte Franck Tehe aber mit seinem Distanzschuss, den Münsters Keeper Max Schulze Niehues zur Ecke klärte. Schnell machte die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann dann klar, dass sie es ist, die den Ton angibt.

Zwar schoss Jan Dahlke nach einer schönen Kombination zu unplatziert, um Michael Zadach zu gefährden (10.), zwar traf Henok Teklab das Außennetz (12.), zwar köpfte Jan Dahlke drüber (16.), zwar zirkelte Manuel Farrona Pulido den Ball nach einem Schalker Missverständnis aus 30 Metern an die Latte und hätte mit diesem Schuss eigentlich ein Tor verdient gehabt (21.), aber in der 28. Minute fiel das überfällige 1:0. Nach einem tollen Pass von Joshua Holtby und der anschließenden Glanzparade Michael Zadachs gegen Preußen-Kapitän Julian Schauerte verwandelte Jan Dahlke den Nachschuss eiskalt.

Schalke-Trainer Torsten Fröhling wechselt: Bleron Krasniqi für Franck Tehe

Und auf der anderen Seite? Da hatte Max Schulze Niehues Langeweile. Die gute Halbzeit-Nachricht für das Schalker U-23-Team war dann, dass es trotz der gefühlten 90 Prozent Ballbesitz der Münsteraner nur mit 0:1 zurücklag. Um das zu ändern, brachte Torsten Fröhling zur zweiten Halbzeit eine frische Offensiv-Kraft: Bleron Krasniqi für Franck Tehe.

Das Ergebnis vor 5012 Zuschauern war, dass sich die königsblaue U 23 besser präsentierte. Und siehe da: In der 55. Minute gab’s die Chance zum Ausgleich. Nach Vorarbeit von Rufat Dadashov schoss Lukas Frenkert aber über das Münsteraner Tor. Das Fröhling-Team wirkte nun mutiger und erhielt nach einer Stunde noch mehr Offensiv-Kraft: Mateo Aramburú kam für Tjark Scheller, einen Mann aus der Fünfer-Kette.

Schalke-Torwart Michael Zadach pariert mehrmals klasse

Darunter litt die Schalker Defensive, und schon nach 62 Minuten stellten die Preußen die Weichen endgültig auf Sieg. Nach Vorarbeit des starken Henok Teklab schloss Nicolai Remberg, der im Strafraum völlig blank stand, platziert zum 2:0 ab und ließ Michael Zadach keine Chance.

Schließlich schafften die Preußen auch noch das 3:0. Der eingewechselte Deniz Bindemann traf nach einer Ecke, die er durch seinen Schuss, den Michael Zadach toll parierte hatte, herausgeholt hatte (78.). Einen weiteren Gegentreffer verhinderte nach einem Schuss von Joshua Holtby Schalkes Keeper Michael Zadach (83.). Wieder einmal.

So haben sie gespielt:

Tore: 1:0 Jan Dahlke (28.), 2:0 Nicolai Remberg (62.), 3:0 Deniz Bindemann (78.).

FC Schalke 04 U 23: Zadach - Frenkert, Schell, Hanraths, Scheller (60. Aramburú), Müller - Mende (68. Kronmüller), Kyerewaa (77. Balouk), Kaparos - Tehe (46. Krasniqi), Dadashov.

