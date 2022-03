Schalke: Nassim Boujellab wechselt per Leihe nach Finnland

Gelsenkirchen. Der Mittelfeldspieler wurde beim FC Ingolstadt gekündigt. Nun wird Schalkes Nassim Boujellab an den HJK Helsinki ausgeliehen.

Nassim Boujellab wird in den kommenden Monaten in Finnland Spielpraxis sammeln. Wie Schalke 04 am Mittwochabend bekannt gegeben hat, wechselt der Marokkaner auf Leihbasis zum finnischen Erstligisten HJK Helsinki. Die Leihe wird bis zum 31.12.2022 andauern. Möglich ist der Transfer, da das Wechselfenster in Finnland aktuell noch geöffnet ist. Die Saison bei den Skandinaviern beginnt Anfang April.

Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler war noch in der Hinrunde von den Gelsenkirchenern an den FC Ingolstadt ausgeliehen. Nach acht Einsätzen in der 2. Bundesliga haben die Ingolstädter den Vertrag mit Boujellab allerdings aus disziplinarischen Gründen im Januar gekündigt – seitdem hielt er sich individuell fit. Eigentlich wäre er noch bis Saisonende für den FCI spielberechtigt gewesen.

Nassim Boujellab steht auf Schalke noch bis Sommer 2023 unter Vertrag

Nun allerdings wird Boujellab nicht im Sommer, sondern erst im neuen Jahr aus Finnland zu Schalke 04 zurückkehren, wo er noch bis 30.06.2023 unter Vertrag steht. „Nassim ist ein junger Spieler, der für seine weitere Entwicklung Spielpraxis benötigt. Diese Möglichkeit wird ihm in Helsinki geboten. Nassim und wir sind zudem davon überzeugt, dass ihm der Schritt ins Ausland auch bei seiner nötigen persönlichen Weiterentwicklung guttun wird“, erklärt Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder. „Für seine Zeit in Helsinki wünschen wir ihm alles Gute.“

Nassim Boujellab wechselte bereits im Jahr 2015 in die Knappenschmiede der Schalker und durchlief seitdem alle Jugendmannschaften. 2019 debütierte der offensive Mittelfeldspieler unter Huub Stevens für Schalke in der Bundesliga. Insgesamt lief der gebürtige Hagener 30-mal für Königsblau in Deutschlands Top-Liga auf. Dabei gelang ihm ein Treffer.

