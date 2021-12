Schalke nach Hinrunde: Der Aufstieg kann gelingen, wenn...

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 hat die Hinrunde beendet. 29 Punkte nach 17 Spielen sind ordentlich. Der Wiederaufstieg ist noch möglich. Ein Kommentar.

Die Hinrunde in der 2. Bundesliga ist beendet - in seiner ersten Zweitliga-Saison seit 30 Jahren hat der FC Schalke 04 nun gegen jeden Gegner einmal gespielt. Ihr Minimalziel erreichten die Schalker - nach 17 Spieltagen werden sie in Reichweite der Aufstiegsplätze sein. Das ist eine ordentliche Bilanz.