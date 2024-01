Schalke: Müller fehlt im Test - Geraerts: „Zu früh“

Albufeira Auch im zweiten Winter-Test gegen Huelva fehlte Torwart Marius Müller im Schalke-Kader. Nach dem 1:1 (0:1) klärte Trainer Karel Geraerts auf.

Marius Müller trat im Trainingslager des FC Schalke 04 in Albufeira auf, als wäre er nie weggewesen, als hätte er nie wegen einer schweren Adduktorenverletzung rund dreieinhalb Monate pausiert. Er flog durchs Tor, um jeden noch so scharf geschossenen Ball zu parieren, ärgerte sich laut fluchend über viele Gegentore, feuerte seine Teamkollegen in Trainingsspielen an - ein „Radio Müller“ gibt es nicht nur beim FC Bayern München. Doch als Schalke am Dienstagmittag im zweiten Winter-Test ein 1:1 (0:1) gegen den spanischen Drittligisten Huelva erreichte, fehlte Müller im Kader. Erneut.

Schalke-Trainer Geraerts: „Überrascht, dass er alle Einheiten mitmachen konnte“

Dabei hatte Trainer Karel Geraerts zu Beginn des Trainingslagers noch gehofft, dass in den beiden Tests alle vier Torhüter je eine Halbzeit lang spielen können. Nun fehlte Müller und als einziger bekam Justin Heekeren zweimal 45 Minuten, um sich zu zeigen. „Ich bin glücklich und sehr überrascht, dass Marius in diesem Trainingslager alle Einheiten mitmachen konnte. Das war wirklich gut. Aber er war lange raus, hatte eine wirklich schwere Verletzung“, sagte Geraerts und ergänzte: „Marius ist auf einem guten Weg, aber wir müssen ihn schützen. Es ist ein, zwei Wochen zu früh, um ihn in einem Spiel zu sehen.“ Nummer eins ist aktuell ohnehin Ralf Fährmann - das hatte Geraerts gleich zu Beginn in Albufeira klargestellt.

Schalke 04 – Mehr News und Hintergründe:

23 Spieler setzte Geraerts gegen Huelva ein - außer Müller und Stammkeeper Fährmann fehlten noch die Langzeitverletzten Leo Greiml, Assan Ouédraogo, Danny Latza, Yusuf Kabadayi und Bryan Lasme. Auch Dominick Drexler blieb 90 Minuten lang auf der Bank - aber nicht, weil eine neue Verletzung bei ihm aufgebrochen war. „Auch für ihn kam dieses Spiel zu früh. Dominick war eine lange Zeit draußen, er hat viel trainiert in dieser Woche. Wir kennen seine Verletzungshistorie. Deshalb haben wir ihn wie Müller auch geschützt.“

Von den Langzeitverletzten wird Bryan Lasme bis zum Rückrundenstart gegen den Hamburger SV (20. Januar, 20.30 Uhr) wieder fit. „Er hat am Vormittag vor dem Spiel trainiert, wird am Freitag trainieren. Bryan ist sehr wichtig für mich“, sagte Geraerts.

Mehr News zu Schalke 04 auf WhatsApp

Sie wollen immer auf dem neuesten Stand sein, was den FC Schalke angeht? Sie wollen nah dran sein am Verein und dabei sein, wenn unsere Reporter unterwegs sind und hinter die Kulissen gucken? Dann abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal „WAZ auf Schalke“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04