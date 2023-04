Schalke: Moritz Jenz und Dominick Drexler fehlen im Training

Gelsenkirchen. Vor dem Auswärtsspiel in Freiburg plagen Schalke Personalsorgen. Auch deshalb trainiert ein U23-Talent mit den Profis.

Nach zwei Ruhetagen hat beim FC Schalke 04 am Dienstag die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim SC Freiburg (Sonntag, 15.30 Uhr/DAZN) begonnen – doch die Königsblauen haben vor der Partie mit Personalsorgen zu kämpfen. Denn während des umjubelten 5:2-Heimsieges gegen Hertha BSC am vergangenen Freitag haben sich gleich drei Schalker verletzt: Cedric Brunner (29, Schulterverletzung), Tim Skarke (26, Fleischwunde am Sprunggelenk) und Ralf Fährmann (34, Adduktorenverletzung). Schon vor dem Hertha-Spiel hat sich Maya Yoshida (34) zudem einen Muskelfaserriss zugezogen. Das Quartett wird S04 in den kommenden Wochen fehlen.

Im Training am Dienstag setzten zusätzlich auch Moritz Jenz (23) und Dominick Drexler (32) aus – beide standen noch am Freitag in der Anfangsformation. Lizenzspieler-Leiter Gerald Asamoah konnte allerdings leichte Entwarnung geben, denn beide Profis fehlten lediglich aus Gründen der Belastungssteuerung. „Ich gehe davon aus, dass Moritz in den kommenden Tagen wieder auf dem Platz stehen kann“, sagte Asamoah. „Wir müssen noch ein bisschen abwarten.“ Ein Einsatz in Freiburg am Sonntag sei allerdings eingeplant.

Schalke: Torwart-Talent Justin Treichel trainiert bei den Profis

Da neben Stammkeeper Ralf Fährmann auch die etatmäßige Nummer 3 Justin Heekeren (22, Kreuzbandriss) weiterhin ausfällt, stehen in Alexander Schwolow (30) und Michael Langer (38) derzeit nur zwei Profi-Torhüter zur Verfügung. Aus diesem Grund trainiert aktuell auch Justin Treichel mit dem Bundesliga-Team.

Treichel ist 20 Jahre alt und spielt schon seit 2016 für die Königsblauen. Der Blondschopf gilt als vielversprechendes Torwart-Talent und machte in den vergangenen Wochen seine ersten Einsätze für die U23 in der Regionalliga West. Erst im Februar dieses Jahres verlängerte Schalke den Vertrag mit Treichel bis ins Jahr 2025.

