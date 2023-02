Schalke: Moritz Jenz fehlt im Training – aus erfreulichem Grund

Gelsenkirchen. Bei Schalke 04 läuft die Vorbereitung auf Union Berlin. Vom Trainingsplatz gibt es gute Nachrichten. Aber: Ein Stammspieler droht auszufallen.

Im Kraftraum haben die Profis von Schalke 04 am Mittwochvormittag die Testspiel-Blamage gegen den SC Verl (1:2) vom Vortag verarbeitet. Statt auf dem Trainingsplatz strampelten die Spieler, die gegen den Drittligisten lange auf dem Feld gestanden haben, auf ihren Fahrrädern. Auf dem Rasen hatte Trainer Thomas Reis deshalb nur eine Kleingruppe zu betreuen. 13 Profis plus Torhüter waren bei der öffentlichen Einheit am Mittwoch dabei.

Nicht mit zur Trainingsgruppe zählte auch Moritz Jenz – allerdings aus einem erfreulichen Grund. Denn der 23 Jahre alte Innenverteidiger und seine Verlobte erwarten in Kürze ihr erstes Kind. Schon heute könnte es so weit sein. Sein Einsatz im Auswärtsspiel bei Union Berlin am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) ist dementsprechend nicht gefährdet.

Schalke droht gegen Union Berlin der Ausfall von Tim Skarke

Gute Nachrichten gibt es auch von Danny Latza. Nach seiner Entzündung im Knie ist der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler wieder fit. Auch Cedric Brunner (28), der beim 0:0 gegen Wolfsburg angeschlagen ausgewechselt werden musste, stand wieder auf dem Trainingsplatz und ist eine Option für Sonntag.

Bei Innenverteidiger Sepp van den Berg (21) wird die Belastung im Training weiter erhöht. Für das kommende Wochenende ist der Niederländer zwar noch keine Alternative für den Spieltagskader, doch das könnte sich schon bald ändern. Vier Monate fehlte die Leihgabe des FC Liverpool zuletzt wegen einer schweren Knöchelverletzung.

Gegen Union Berlin wackelt zudem der Einsatz von Offensivspieler Tim Skarke. Seit dem Wolfsburg-Spiel hat der 26-Jährige Fußprobleme. Laut Lizenzspielerchef Gerald Asamoah hat der schnelle Rechtsaußen einen Schlag auf eine Sehne bekommen und konnte zuletzt nicht schmerzfrei auftreten. Mit Blick auf das Union-Spiel sagt Asamoah: „Das wird eng.“

