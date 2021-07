Schalke Schalke: Mitgliederversammlung steigt als Präsenzveranstaltung in der Arena

Gelsenkirchen. Die Entscheidung ist gefallen: Schalke 04 kann die Mitgliederversammlung 2021 als Präsenz-Veranstaltung nachholen. Termin: 17. Juli.

Erleichterung beim FC Schalke 04: Die außerordentliche Mitgliederversammlung am Samstag, 17. Juli, kann ab 11.04 Uhr als Präsenzveranstaltung in der Arena stattfinden. Das teilten die Königsblauen am Dienstagnachmittag mit. Als Gründe nannten die Schalker das "genehmigte Hygienekonzept und die niedrigen Inzidenzwerte für Gelsenkirchen." Aktuell beträgt die Inzidenz 4,6 - sie ist seit vielen Tagen stabil niedrig.

Schalke: Wahlen stehen auf der Tagesordnung

Schalke hatte die Versammlung im ersten Anlauf digital durchgeführt - allerdings gelang es den Königsblauen nicht, die Technik für digitale Abstimmungen rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Deshalb wurde die Versammlung vorzeitig abgebrochen.

Die Mitglieder, die sich nun den zweiten Versuch ansehen wollen, benötigen entweder einen Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, den Nachweis eines vollständigen Impfschutzes oder einen Genesenennachweis. Kinder bis zum Schuleintritt sind davon befreit.

Schalke: Axel Hefer ist Favorit auf Buchta-Nachfolge

Auf der Tagesordnung stehen nur Wahlen - keine Berichte, keine Aussprache. Dennoch dürfte die Veranstaltung langatmig werden. Alle Bewerber - ob für den Aufsichtsrat, den Wahlausschuss oder den Ehrenrat - bekommen die Zeit, sich vorzustellen. Auch die Wahlvorgänge selbst sind nicht schnell erledigt.

Spannend wird auch die erste Sitzung des neuen Aufsichtsrats unmittelbar im Anschluss an die Versammlung. Jens Buchta, noch amtierender Chef des Gremiums, hat seinen Rückzug angekündigt. Favorit auf den Posten ist Axel Hefer. Der Chef der Hotel-Suchmaschine trivago muss allerdings erst noch gewählt werden.

Diese Schalke-Mitglieder stehen zur Wahl

Aufsichtsrat: Holger Brauner, Moritz Dörnemann, Prof. Dr. Stefan Gesenhues, Rolf Haselhorst, Axel Hefer, Heinz-Jürgen Kallerhoff, Sven Kirstein, Matthias Rüter, Johannes Struckmeier, Dr. Meinolf Weidenbach

Holger Brauner, Moritz Dörnemann, Prof. Dr. Stefan Gesenhues, Rolf Haselhorst, Axel Hefer, Heinz-Jürgen Kallerhoff, Sven Kirstein, Matthias Rüter, Johannes Struckmeier, Dr. Meinolf Weidenbach Wahlausschuss: Tobias Buchebner, Maik Deinert, Maximilian Hermandung, Dr. Stephan Kleier, Dominik Nalewaja, Markus Peick, Probst Markus Pottbäcker, Karl-Werner Schulte, Torsten Wieland, Anja Wortmann, Prof. Dr. Till Zech, Michael Zylka.

Tobias Buchebner, Maik Deinert, Maximilian Hermandung, Dr. Stephan Kleier, Dominik Nalewaja, Markus Peick, Probst Markus Pottbäcker, Karl-Werner Schulte, Torsten Wieland, Anja Wortmann, Prof. Dr. Till Zech, Michael Zylka. Ehrenrat (Vorschlag des Aufsichtsrats): Lars Althoff, Ernst-Martin Barth, Ilona Caroli, Jan Henke, Prof. Dr. iur. Andreas Müglich.

