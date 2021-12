Schalke mit drei Spielern aus der Knappenschmiede nach St. Pauli

Gelsenkirchen. Die Schalker reisen mit riesigen Personalsorgen zum Spiel beim FC St. Pauli. Vor allem in der Offensive ist Improvisation gefragt.

Im Zweitliga-Spitzenspiel beim FC St. Pauli muss der FC Schalke 04 auf eine Reihe von Spielern verzichten. Marius Bülter, Florian Flick, Darko Churlinov, Mark Rzatkowski und Ralf Fährmann fallen kurzfristig aus, wie Co-Trainer Sven Piepenbrock am Freitag erklärt hatte. Er vertrat den an Covid-19 erkrankten Cheftrainer Dimitrios Grammozis und wird auch am Millerntor der Verantwortliche auf der Schalker Bank sein.

Mittelfeldspieler Florian Flick, der beim 5:2-Sieg gegen den SV Sandhausen noch in der Schalker Startelf gestanden hatte, fehlt wegen einer Risswunde, die genäht werden musste. Darko Churlinov plagt sich mit einer Schulterverletzung. Stürmer Marius Bülter „hatte auffällige Blutwerte“, wie Piepenbrock erklärte. Ein PCR-Test beim 28-Jährigen sei allerdings negativ ausgefallen. Gleiches gilt für Marc Rzatkowski, der sich laut Piepenbrock über Nacht einen Infekt eingefangen habe.

Schalke: Drei Spieler aus der Knappenschmiede reisen mit nach St. Pauli

Auch Ersatztorwart Ralf Fährmann wird die Reise nach Hamburg nicht mit antreten können. Im Training zog er sich eine Muskelverletzung zu. Außerdem nicht ins Aufgebot für St. Pauli haben es Yaroslav Mikhailov und die Langzeitverletzten Salif Sané, Michael Langer sowie Simon Terodde.

Spielt sonst in der U23: Rufat Dadashov (vorne links). Foto: firo

Gute Nachrichten gibt es hingegen von Dominick Drexler. Der offensive Mittelfeldspieler „ist zurück auf dem Platz“, wie Piepenbrock sagte. „Er hat gut trainieren können. Wenn wir ihn brauchen, wird er uns helfen.“

Aufgrund der vielen Ausfälle werden gleich drei Spieler aus der Knappenschmiede ins Aufgebot für das Duell mit dem Tabellenführer der 2. Bundesliga rutschen. Stürmer Rufat Dadashov aus der U23 (30, sechs Saisontore in der Regionalliga) wird in den Kader rutschen. Genau wie der erst 17 Jahre alte Keke Topp, der für gewöhnlich in der U19 unter Trainer Norbert Elgert spielt. Seine Bilanz in der laufenden Spielzeit: sechs Tore in 13 Pflichtspielen. Vertreter von Ersatztorwart Ralf Fährmann wird Felix Wienand (19) sein. (fs)

