Schalke: Mike Büskens gratuliert – und fragt nach Gräfe

Gelsenkirchen. Mike Büskens hat das emotionale 1:1 von Schalke 04 in Bremen offenbar mitgenommen. Der Eurofighter ist in den sozialen Medien sehr aktiv.

Die Emotionen nach dem Spiel in Bremen, bei dem Schalke durch einen unberechtigten Elfmeter noch den späten Ausgleich kassierte, schwappen nach wie vor hoch.

Schalke: Kompliment für Simon Terodde

Mike Büskens, Co-Trainer des FC Schalke 04, ist in den sozialen Netzwerken sehr aktiv, tauscht sich dort auch immer wieder mit Fans aus. Nach dem Auswärtsspiel in Bremen (1:1) nutzte „Buyo“ die Gelegenheit, auch ein Kompliment an S04-Stürmer Simon Terodde zu verteilen.

Büskens postete auf Instagram ein kurzes Video von Teroddes Flugkopfball, der den Königsblauen die zwischenzeitliche 1:0-Führung und Terodde den neuen Zweitliga-Knipser-Rekord mit 154 Treffern gebracht hatte. „Glückwunsch an einen Vollblutstürmer und sympathischen Menschen“, schrieb Mike Büskens auf Instagram und stellte fest: „Simon hat es einfach verdient und hoffentlich folgen noch viele Tore in unseren Farben.“

Danach postete Büskens ein blaues und ein weißes Herz. Mit einem ironischen Schlenker ging der Eurofighther im selben Beitrag noch auf die Vorkommnisse in der Nachspielzeit ein. Werder Bremen war durch einen Witz-Elfer, den Schiedsrichter Tobias Stieler trotz ausführlichem Videostudium in der Review Area gab, zum 1:1 gekommen.

Büskens: „Zum Schluss noch eine Frage! Hat einer Manuel Gräfe gesehen? Ach nein, er ist ja zu alt und damit nicht mehr mit der nötigen Qualifikation für das deutsche Schiedsrichterwesen ausgestattet.“ In den Kommentaren unter seinem Beitrag bekam Büskens von S04-Fans viel Zuspruch.

Selbst "Werder-Oma" sieht Fehlentscheidung

Ein Fan schrieb: „Gräfe hätte kurz geschmunzelt und abgepfiffen.“ In einem weiteren Beitrag einer Frau heißt es: „Mein Mann ist FC Bayern-Fan und sagte, dass die Entscheidung lächerlich sei. Das will was heißen.“ Ein anderer Anhänger meinte: „Meine Oma ist 79 Jahre alt und Werder-Fan - und hat selbst gesagt, dass das kein Elfer war.“ Büskens antwortete auf diesen Kommentar mit einem tränenlachenden Smiley und dem Zusatz: „Grüße an Deine Oma.“ Humor ist, wenn man trotzdem lacht

