FC Schalke 04 Schalke: Mercan hockt in der Türkei wieder nur auf Tribüne

Gelsenkirchen. Schalkes ausgeliehene Spieler: Ozan Kabak erlebt mit Teemu Pukki und Aufsteiger Norwich City 0:7-Pleite gegen Champions-League-Sieger FC Chelsea.

Sie stehen beim FC Schalke 04 unter Vertrag, sind aktuell aber an andere Vereine ausgeliehen. Und viele von ihnen kommen nicht über eine Außenseiter-Rolle hinaus, müssen – wie einmal mehr Levent Mercan – teilweise sogar auf der Tribüne Platz nehmen.

Das Problem hat Ozan Kabak nicht. Der türkische Innenverteidiger spielte bei seinem fünften Saisoneinsatz in der Premier League – unter anderem an der Seite des ehemaligen Schalke-Finnen Teemu Pukki – sogar durch. Das Ergebnis war allerdings kein schönes: Aufsteiger Norwich City, der nach der Gelb-Roten Karte gegen Ben Gibson ab der 65. Minute auch noch in Unterzahl weitermachen musste, unterlag bei Champions-League-Sieger FC Chelsea mit 0:7 (0:3).

Amine Harit sitzt beim 0:0 von Olympique Marseille auf der Bank

Damit bleibt Norwich City nach dem neunten Spieltag bei zwei Punkten und auf Rang 20. Der Rückstand zum rettenden Ufer hat sich auf fünf Zähler vergrößert, weil der Tabellenviertletzte Leeds United gegen die Wolverhampton Wanderers einen Punkt geholt hat (1:1). Jeweils einen Zähler haben auch der Tabellen-18. FC Burnley (2:2 beim FC Southampton) und der Tabellen-19. Newcastle United (1:1 bei Crystal Palace) gesammelt, die zwei Zähler vor Norwich liegen.

Amine Harit durfte sich in der französischen Ligue 1 zwar über einen Punkt gegen Spitzenreiter Paris Saint-Germain freuen, nicht aber über einen Einsatz für Olympique Marseille. Der marokkanische Nationalspieler saß beim 0:0 im Orange Vélodrome 90 Minuten lang auf der Bank. Bisher kommt der 24-jährige Mittelfeld-Mann in dieser Saison auf sieben Pflichtspiele im Trikot des Tabellenvierten.

Levent Mercan kommt bislang nur auf 41 Süper-Lig-Minuten

Für Levent Mercan ist die Bilanz in der Türkei bislang ernüchternd. In zehn Spielen ist der 20-Jährige gerade mal auf 41 Süper-Lig-Minuten für den Tabellenfünften Fatih Karagümrük gekommen. Beim 1:1 gegen den Tabellenzweiten Hatayspor gehörte Levent Mercan wiederholt nicht einmal zum Kader seines italienischen Trainer Francesco Farioli und hatte nur einen Tribünen-Platz.

Da erging es Hamza Mendyl besser. Der Marokkaner durfte sich mit seinem Team, dem Tabellenzwölften Gaziantep FK, über einen späten Punktgewinn freuen und bei seinem achten Saisoneinsatz durchspielen. Beim 1:1 gegen den Tabellen-16. Giresunspor fiel der Ausgleich in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Hamza Mendy sah in der 75. Minute seine vierte Gelbe Karte in dieser Saison.

Muskelverletzung macht Nassim Boujellab zu schaffen

1:1 endete auch die Partie von Rabbi Matondo in der belgischen Jupiler Pro League. Bei der Punkteteilung gegen den Tabellen-13. Standard Lüttich gehörte der walisische Nationalspieler zur Startelf des Tabellenvorletzten Cercle Brügge.

Indes muss Nassim Boujellab beim Schalker Zweitliga-Konkurrenten FC Ingolstadt weiterhin passen, weil ihn eine Muskelverletzung quält. So erlebte der 22-Jährige das 0:1 im Kellerduell beim FC Erzgebirge Aue und den Sturz auf den letzten Platz nur als Zuschauer. (AHa)

